26 июня 2014, 00:00
Главный судья Нестор Питана
Помощники судьи Эрнан Майдана, Хуан Пабло Белатти
Запасной судья Милорад Мажич
Трансляция: Россия 1
|Гондурас
|Мин
|Г
|П
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|90
|0
|0
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|90
|0
|0
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|90
|0
|0
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|90
|0
|0
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|90
|0
|0
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|46
|0
|0
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|77
|0
|0
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|90
|0
|0
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|90
|0
|0
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|40
|0
|0
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|90
|0
|0
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|14
|0
|0
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|45
|0
|0
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|51
|0
|0
|Запасные
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|Швейцария
|Мин
|Г
|П
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|90
|0
|0
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|90
|0
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|90
|0
|0
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|90
|0
|0
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|90
|0
|1
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|77
|0
|0
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|87
|3
|0
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|90
|0
|0
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|90
|0
|0
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|73
|0
|2
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|90
|0
|0
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|14
|0
|0
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|4
|0
|0
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|18
|0
|0
|Запасные
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|21.06.2014
|Гондурас
|1 : 2
|Эквадор
|15.06.2014
|Франция
|3 : 0
|Гондурас
|08.06.2014
|Англия
|0 : 0
|Гондурас
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03:57 ЧМ-2014. 2-й тур. Гондурас уступил Эквадору, Франция разгромила Швейцарию, Италия проиграла Коста-Рике|2119
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