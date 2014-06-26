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    Футбол Гондурас – Швейцария

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    Гондурас

    Текущая форма
    Швейцария

    Текущая форма

    6 Шакири (Лихтштайнер)

    31 Шакири (Дрмич)

    71 Шакири (Дрмич)

    0 : 3
    завершен

    Чемпионат мира. Группа E

    26 июня 2014, 00:00

    Главный судья Нестор Питана

    Помощники судьи Эрнан Майдана, Хуан Пабло Белатти

    Запасной судья Милорад Мажич

    Трансляция: Россия 1

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