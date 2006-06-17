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    Футбол Италия – США

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    Италия

    Текущая форма

    22 Джилардино (Пирло)

    США

    Текущая форма

    27 Дзаккардо (автогол)

    1 : 1
    завершен

    Чемпионат мира. Группа E

    17 июня 2006, 23:00

    Главный судья Хорхе Ларрионда

    Помощники судьи Вальтер Риаль, Пабло Фандиньо

    Запасной судья Халиль Аль-Гамди

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