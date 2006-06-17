22 Джилардино (Пирло)
17 июня 2006, 23:00
Главный судья Хорхе Ларрионда
Помощники судьи Вальтер Риаль, Пабло Фандиньо
Запасной судья Халиль Аль-Гамди
|Италия
|Мин
|Г
|П
|
|90
|0
|0
|
|54
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|28
|0
|0
|
|90
|0
|1
|
|90
|0
|0
|
|35
|0
|0
|
|61
|0
|0
|
|90
|1
|0
|
|56
|0
|0
|
|30
|0
|0
|
|37
|0
|0
|Запасные
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|США
|Мин
|Г
|П
|
|90
|0
|0
|
|47
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|45
|0
|0
|
|52
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|62
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|39
|0
|0
|
|29
|0
|0
|Запасные
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Вы можете входить на сайт быстрее, используя свой аккаунт .