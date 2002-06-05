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    Футбол Германия – Ирландия

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    Германия

    Текущая форма

    19 Клозе

    Ирландия

    Текущая форма

    90 Кин

    1 : 1
    завершен

    Чемпионат мира. Группа E

    5 июня 2002, 15:30

    Главный судья Ким Мильтон Нильсен

    Помощники судьи Йенс Ларсен, Эвжен Амлер

    Запасной судья Мурад Даами

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