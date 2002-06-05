5 июня 2002, 15:30
Главный судья Ким Мильтон Нильсен
Помощники судьи Йенс Ларсен, Эвжен Амлер
Запасной судья Мурад Даами
|Германия
|Мин
|Г
|П
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|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
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|90
|0
|0
|
|89
|0
|0
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|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
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|90
|0
|0
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|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|75
|0
|0
|
|85
|1
|0
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|2
|0
|0
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|6
|0
|0
|
|16
|0
|0
|Запасные
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|Ирландия
|Мин
|Г
|П
|
|90
|0
|0
|
|73
|0
|0
|
|87
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|1
|0
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|4
|0
|0
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|18
|0
|0
|Запасные
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|01.06.2002
|Германия
|8 : 0
|Саудовская Аравия
|20.06.2000
|Португалия
|3 : 0
|Германия
|17.06.2000
|Англия
|1 : 0
|Германия
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