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    Футбол Южная Корея – Мексика

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    Южная Корея

    Текущая форма

    28 Ха Сок Чжу

    Мексика

    Текущая форма

    51 Пелаэс

    74 Эрнандес

    84 Эрнандес

    1 : 3
    завершен

    Чемпионат мира. Группа E

    13 июня 1998, 19:30

    Главный судья Гюнтер Бенке

    Помощники судьи Ленси Фред, Эрих Шнайдер

    Запасной судья Джон Торо

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