28 Ха Сок Чжу
13 июня 1998, 19:30
Главный судья Гюнтер Бенке
Помощники судьи Ленси Фред, Эрих Шнайдер
Запасной судья Джон Торо
|Южная Корея
|Мин
|Г
|П
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|90
|0
|0
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|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|30
|1
|0
|
|55
|0
|0
|
|60
|0
|0
|
|75
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|31
|0
|0
|
|36
|0
|0
|
|16
|0
|0
|Запасные
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|Мексика
|Мин
|Г
|П
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|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|46
|0
|0
|
|46
|0
|0
|
|70
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|2
|0
|
|21
|0
|0
|
|45
|0
|0
|
|45
|1
|0
|Запасные
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|28.06.1994
|Германия
|3 : 2
|Южная Корея
|24.06.1994
|Южная Корея
|0 : 0
|Боливия
|18.06.1994
|Испания
|2 : 2
|Южная Корея
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