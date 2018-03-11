85 Хон Мен Бо
90 Со Чжон Вон
18 июня 1994, 04:30
Главный судья Петер Миккельсен
Помощники судьи Карл Майер, Рой Пирсон
Запасной судья Филип Дон
|Испания
|Мин
|Г
|П
|
|90
|0
|0
|
|25
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|46
|0
|0
|
|90
|1
|0
|
|90
|0
|0
|
|63
|1
|0
|
|90
|0
|0
|
|28
|0
|0
|
|45
|0
|0
|Запасные
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|Южная Корея
|Мин
|Г
|П
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|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|1
|0
|
|90
|0
|0
|
|59
|0
|0
|
|73
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|18
|0
|0
|
|32
|1
|0
|Запасные
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|26.06.1990
|Испания
|1 : 2
|Югославия
|21.06.1990
|Бельгия
|1 : 2
|Испания
|17.06.1990
|Южная Корея
|1 : 3
|Испания
|21.06.1990
|Южная Корея
|0 : 1
|Уругвай
|17.06.1990
|Южная Корея
|1 : 3
|Испания
|12.06.1990
|Бельгия
|2 : 0
|Южная Корея
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