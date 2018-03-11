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    Футбол Испания – Южная Корея

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    Испания

    Текущая форма

    51 Салинас

    56 Гойкоэчеа

    Южная Корея

    Текущая форма

    85 Хон Мен Бо

    90 Со Чжон Вон

    2 : 2
    завершен

    Чемпионат мира. Группа C

    18 июня 1994, 04:30

    Главный судья Петер Миккельсен

    Помощники судьи Карл Майер, Рой Пирсон

    Запасной судья Филип Дон

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