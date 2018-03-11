Чемпионат мира. Второй групповой этап. Группа A
4 июля 1982
Главный судья Боб Вэлентайн
Помощники судьи Хеннинг Лунд-Соренсен, Клайв Уайт
|Польша
|Мин
|Г
|П
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|90
|0
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|52
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|90
|0
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|90
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|90
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|90
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|39
|0
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|СССР
|Мин
|Г
|П
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|90
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|90
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|90
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|79
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|58
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|90
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|33
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