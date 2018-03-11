Чемпионат мира. Первый групповой этап. Группа 2
10 июня 1978
Главный судья Сесар Ороско
Помощники судьи Мигель Комесанья, Франсис Рион
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|Тунис
|Мин
|Г
|П
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