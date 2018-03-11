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    Футбол ФРГ – Тунис

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    ФРГ

    Текущая форма
    Тунис

    Текущая форма
    0 : 0
    завершен

    Чемпионат мира. Первый групповой этап. Группа 2

    10 июня 1978

    Главный судья Сесар Ороско

    Помощники судьи Мигель Комесанья, Франсис Рион

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