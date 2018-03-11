34 Dumitrache
84 Dembrovschi
10 июня 1970
Главный судья Фердинанд Маршалл
Помощники судьи Рамон Баррето, Виталь Лоро
|Бразилия
|Мин
|Г
|П
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|90
|0
|0
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|90
|1
|0
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|90
|0
|0
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|90
|2
|0
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|60
|0
|0
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|74
|0
|0
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|90
|0
|0
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|90
|0
|0
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|90
|0
|0
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|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|17
|0
|0
|
|31
|0
|0
|Румыния
|Мин
|Г
|П
|
|27
|0
|0
|
|72
|1
|0
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|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
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|90
|1
|0
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|90
|0
|0
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|90
|0
|0
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|90
|0
|0
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|90
|0
|0
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|90
|0
|0
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|90
|0
|0
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|19
|0
|0
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|64
|0
|0
|07.06.1970
|Бразилия
|1 : 0
|Англия
|03.06.1970
|Бразилия
|4 : 1
|Чехословакия
|19.07.1966
|Португалия
|3 : 1
|Бразилия
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