android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьedit-blackdeletefollow-blackinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Футбол Бразилия – Румыния

    Вчерашние матчи Матч-центр
    футбол. Высшая лига Турция. 25 тур таблица календарь статистика
    Бразилия

    Текущая форма

    19 Пеле

    22 Жаирзиньо

    67 Пеле

    Румыния

    Текущая форма

    34 Dumitrache

    84 Dembrovschi

    3 : 2
    завершен

    Чемпионат мира

    10 июня 1970

    Главный судья Фердинанд Маршалл

    Помощники судьи Рамон Баррето, Виталь Лоро

    Превью Онлайн Статистика ВидеоПрогнозы

    Видео

    • Бразилия Мин Г П
       Вилсон Пиацца
      		 90 0 0
       Жаирзиньо
      		 90 1 0
       Пауло Сезар Кажу
      		 90 0 0
        Пеле
      		 90 2 0
        Everaldo
      		 60 0 0
        Clodoaldo
      		 74 0 0
       Alberto Carlos
      		 90 0 0
        Brito
      		 90 0 0
        Felix
      		 90 0 0
        Fontana
      		 90 0 0
        Tostao
      		 90 0 0
       Эду Америка
      		 17 0 0
       Marco Antonio
      		 31 0 0
      Румыния Мин Г П
       S. Adamache
      		 27 0 0
       F. Dumitrache
      		 72 1 0
       A. Neagu
      		 90 0 0
       C. Dinu
      		 90 0 0
       E. Dembrovschi
      		 90 1 0
       I. Dumitru
      		 90 0 0
       L. Satmareanu
      		 90 0 0
       M. Lucescu
      		 90 0 0
       M. Mocanu
      		 90 0 0
       N. Lupescu
      		 90 0 0
       R. Nunweiler
      		 90 0 0
       G. Tataru
      		 19 0 0
       R. Necula
      		 64 0 0
      Мин– всего минут, Г– забил голов, П– голевые передачи

     
     
    первый тайм второй тайм
    • Потяните за стрелку, чтобы увеличить окно трансляции




    Чат

    Сюда еще никто не добрался. Оставьте свое мнение о матче первым!
    Потяните за стрелку, чтобы увеличить окно трансляции


    Лучшие материалы