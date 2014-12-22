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    Sports.ru

    Футбол Ювентус – Наполи

    Ювентус

    Турин
    Текущая форма

    5 Тевес

    106 Тевес

    Наполи

    Неаполь
    Текущая форма

    68 Игуаин

    118 Игуаин

    2 : 2 (5 : 6)
    завершен

    Италия. Суперкубок

    22 декабря 2014, 20:30

    Jassim Bin Hamad Stadium

    Главный судья Паоло Валери

    Помощники судьи Мауро Тонолини, Лоренцо Манганелли

    Запасной судья Алессандро Джаллатини

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    Новости команд

    22 декабря 2014

    19:45 «Ювентус» – «Наполи». Пирло, Льоренте и Игуаин сыграют с первых минут|6

    15:14 Рафаэль Бенитес: «Обсудим ситуацию с моим контрактом, когда наступит подходящее время»|8

    13:44 Артуро Видаль: «Если выиграем Суперкубок, этот год можно будет оценить на 9 из 10 баллов»|21

    01:23 Балотелли может перейти в «Наполи» на правах аренды|42

    00:40 Чемпионат Италии. 16-й тур. «Интер» ушел от поражения в матче с «Лацио» и другие результаты|348

    21 декабря 2014

    22:12 Де Лаурентис подтвердил, что Габбьядини переходит в «Наполи»|14

    20:27 Рафаэль Бенитес: «Мы все ждем победы в Суперкубке»|9

    19:42 Маноло Габбьядини: «Возможно, это был мой последний матч за «Сампдорию», а, возможно, и нет»|16

    17:30 Массимилиано Аллегри: «Постараемся завершить год на мажорной ноте»|4

    17:19 Инлер согласовал контракт с «Бешикташем»|13



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