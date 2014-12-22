22 декабря 2014, 20:30
Jassim Bin Hamad Stadium
Главный судья Паоло Валери
Помощники судьи Мауро Тонолини, Лоренцо Манганелли
Запасной судья Алессандро Джаллатини
|Ювентус
|Мин
|Г
|П
|
|120
|0
|0
|
|79
|0
|0
|
|120
|0
|0
|
|120
|0
|0
|
|120
|0
|0
|
|67
|0
|0
|
|120
|0
|0
|
|120
|0
|0
|
|120
|0
|0
|
|105
|0
|0
|
|120
|2
|0
|
|42
|0
|0
|
|54
|0
|0
|
|16
|0
|0
|Запасные
|
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|Наполи
|Мин
|Г
|П
|
|120
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|120
|0
|0
|
|120
|0
|0
|
|120
|0
|0
|
|120
|0
|0
|
|79
|0
|0
|
|105
|0
|0
|
|120
|0
|0
|
|120
|0
|0
|
|120
|2
|0
|
|16
|0
|0
|
|31
|0
|0
|
|42
|0
|0
|Запасные
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|18.12.2014
|Кальяри
|1 : 3
|Ювентус
|14.12.2014
|Ювентус
|1 : 1
|Сампдория
|09.12.2014
|Ювентус
|0 : 0
|Атлетико
19:45 «Ювентус» – «Наполи». Пирло, Льоренте и Игуаин сыграют с первых минут|6
15:14 Рафаэль Бенитес: «Обсудим ситуацию с моим контрактом, когда наступит подходящее время»|8
13:44 Артуро Видаль: «Если выиграем Суперкубок, этот год можно будет оценить на 9 из 10 баллов»|21
01:23 Балотелли может перейти в «Наполи» на правах аренды|42
00:40 Чемпионат Италии. 16-й тур. «Интер» ушел от поражения в матче с «Лацио» и другие результаты|348
22:12 Де Лаурентис подтвердил, что Габбьядини переходит в «Наполи»|14
20:27 Рафаэль Бенитес: «Мы все ждем победы в Суперкубке»|9
19:42 Маноло Габбьядини: «Возможно, это был мой последний матч за «Сампдорию», а, возможно, и нет»|16
17:30 Массимилиано Аллегри: «Постараемся завершить год на мажорной ноте»|4
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