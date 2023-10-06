Мини-футбол. Чемпионат России. 2-й тур. КПРФ сыграет с «Норильским никелем»

Теги чемпионат России Норильский никель результаты мини-футбол КПРФ Мини-футбол

КПРФ сыграет с «Норникелем» во втором туре чемпионата России по мини-футболу.

Остальные игры второго тура проходили с 8 по 10 сентября.

PARI Суперлига

Чемпионат России по мини-футболу

2-й тур

Первый матч

7 октября

КПРФ – Норильский никель – 18.00

 

8 октября

КПРФ – Норильский никель – 18.00

 

Турнирное положение: Ухта – 22 очка (8 игр), Торпедо – 22 (8), Газпром-Югра – 14 (8),  КПРФ  – 13 (6), Норильский никель – 13 (6), Новая генерация – 11 (8), Синара – 11 (8), Кристалл – 10 (8), Сиб-Транзит – 7 (8), Липецк – 6 (8), Тюмень – 5 (8), Сибиряк – 4 (8).

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