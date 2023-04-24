Мини-футбол. Чемпионат России. 1/4 финала. «Норильский никель» встретится с «Тюменью», «Синара» против «Ухты» и другие матчи

24 апреля стартует четвертьфиналы чемпионата России по мини-футболу.

Чемпионат России по мини-футболу

Парибет Суперлига

1/4 финала

Первые матчи

24 апреля

Норильский никель – Тюмень – 15.00

Газпром-Югра – – 16.30

Синара – Ухта – 16.30

25 апреля

КПРФ – генерация – 19.30

Вторые матчи

25 апреля

Норильский никель – Тюмень – 15.00

– Торпедо – 16.30

Синара – Ухта – 16.30

26 апреля

КПРФ – Новая генерация – 18.00

Третьи матчи

30 апреля

Новая генерация – – 15.00

Торпедо – Газпром-Югра – 15.00

– Норильский никель – 15.00

Ухта – Синара – 15.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Серии до трех побед.