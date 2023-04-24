Мини-футбол. Чемпионат России. 1/4 финала. «Норильский никель» встретится с «Тюменью», «Синара» против «Ухты» и другие матчи

Теги чемпионат России Синара Газпром-Югра Норильский никель Тюмень результаты мини-футбол Новая генерация КПРФ Ухта Торпедо Мини-футбол

24 апреля стартует четвертьфиналы чемпионата России по мини-футболу.

Чемпионат России по мини-футболу

Парибет Суперлига

1/4 финала

Первые матчи

24 апреля

Норильский никель – Тюмень – 15.00

 

Газпром-Югра – Торпедо – 16.30

 

Синара – Ухта – 16.30

 

25 апреля

КПРФ – Новая генерация – 19.30

 

Вторые матчи

25 апреля

Норильский никель – Тюмень – 15.00

 

Газпром-Югра – Торпедо – 16.30

 

Синара – Ухта – 16.30

 

26 апреля

КПРФ – Новая генерация – 18.00

 

Третьи матчи

30 апреля

Новая генерация – КПРФ – 15.00

 

Торпедо – Газпром-Югра – 15.00

 

Тюмень – Норильский никель – 15.00

 

Ухта – Синара – 15.00

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Серии до трех побед.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий