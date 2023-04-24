Мини-футбол. Чемпионат России. 1/4 финала. «Норильский никель» встретится с «Тюменью», «Синара» против «Ухты» и другие матчи
24 апреля стартует четвертьфиналы чемпионата России по мини-футболу.
Чемпионат России по мини-футболу
Парибет Суперлига
1/4 финала
Первые матчи
24 апреля
Норильский никель – Тюмень – 15.00
Газпром-Югра – Торпедо – 16.30
Синара – Ухта – 16.30
25 апреля
КПРФ – Новая генерация – 19.30
Вторые матчи
25 апреля
Норильский никель – Тюмень – 15.00
Газпром-Югра – Торпедо – 16.30
Синара – Ухта – 16.30
26 апреля
КПРФ – Новая генерация – 18.00
Третьи матчи
30 апреля
Новая генерация – КПРФ – 15.00
Торпедо – Газпром-Югра – 15.00
Тюмень – Норильский никель – 15.00
Ухта – Синара – 15.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Серии до трех побед.
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