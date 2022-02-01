Журова о встрече России и Украины в 1/2 ЧЕ по мини-футболу: «Матч не послужит примирением наших стран в спорте»

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова поделилась ожиданиями от матча сборных России и Украины в полуфинале чемпионата Европы по мини-футболу.

Встреча состоится 4 февраля.

«Было бы странно, если матч отменят. Оказаться в полуфинале очень значимо для обеих команд. Это была их цель. У украинцев было понимание, что столкновение с Россией возможно. Надо всем выходить, бороться и показывать спортивный характер. Думаю, если бы Россия не прошла, то наши болели бы за Украину, так как это часть нашей футбольной истории.

Этот матч не послужит примирением наших стран в спорте, потому что мы знаем, какие рекомендации даны спортсменам на Олимпиаду – не общаться с русскими и не говорить на русском языке. Вряд ли можно ожидать чего-то другого в футболе. Я уверена, что футболисты так не считают и для них спорт превыше всего.

Желаю честного судейства и надеюсь, что все обойдется без провокаций.

Думаю, наши ребята попытаются протянуть руку, а вот что сделают украинские спортсмены... Наши позитивно настроены на этот матч. Допускаю, что организаторы должны обговорить все заранее, чтобы не было неприятных ситуаций. Либо вы несмотря ни на что жмете руку, либо сразу договаривайтесь, что этого не будет», – сказала Журова.

«Это наши друзья, у нас тесные связи». Россия вышла на Украину в полуфинале ЧЕ по мини-футболу