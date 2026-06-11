Сегодня пройдут выборы президента FIS: на пост претендуют Элиаш и Оспельт

Сегодня пройдут выборы президента FIS.

Сегодня в Белграде изберут президента Международной федерации лыж (FIS).

На пост претендуют два кандидата: действующий глава FIS Йохан Элиаш (баллотируется от Грузии) и член совета FIS Александр Оспельт (Лихтенштейн).

Виктория Гослинг (Великобритания), Декстер Пейн (США) и Анна Харбо Фалькенберг (Дания) – снялись.

Элиаш возглавляет FIS с 2021 года.

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