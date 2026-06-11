Сегодня пройдут выборы президента FIS: на пост претендуют Элиаш и Оспельт
Сегодня пройдут выборы президента FIS.
Сегодня в Белграде изберут президента Международной федерации лыж (FIS).
На пост претендуют два кандидата: действующий глава FIS Йохан Элиаш (баллотируется от Грузии) и член совета FIS Александр Оспельт (Лихтенштейн).
Виктория Гослинг (Великобритания), Декстер Пейн (США) и Анна Харбо Фалькенберг (Дания) – снялись.
Элиаш возглавляет FIS с 2021 года.
Допуск России в лыжах зависит от выборов: грузин Элиаш вернет наших?
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’‘
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