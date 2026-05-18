Вероника Степанова: «Ау, зумеры мои родные, выключайте ваши девайсы – делайте детей! Процесс куда приятнее и полученная модель никогда не устареет, с каждым годом все круче и интерактивнее!»

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова призвала зумеров заниматься детьми, а не девайсами.
В феврале 2025 года у спортсменки родилась дочь Дина.
«Детей, оказывается, перестали делать после того, как смартфоны появились.
Ау, зумеры мои родные, выключайте ваши девайсы – делайте детей! Процесс куда приятнее и полученная модель никогда не устареет, с каждым годом все круче и круче, все интерактивнее!
И престижнее – IPhone каждый себе позволить может. А вот ребенок – как Aurus Komendant, столько же откладывать и копить надо», – написала 25-летняя Степанова в своем телеграм-канале, показав фото с ребенком, а также исследование о влиянии цифровых медиа на рождаемость.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: телеграм-канал Вероники Степановой
2) Я вам открою секрет в 70% стран мира нет обязанной военной службы уже давно, только в странах где около диктаторская форма правления
Дети - это не только вау-вау, он ходит, он говорит и т.д.
Это большая ответственность и много сил и времени нужно вкладывать.
Человек должен дозреть: должны быть желание и возможности.
За 35 лет люди много поняли, и розовые очки мало на ком ещё надеты
А потом,будет так,когда Степанова станет депутаткой...я не просила вас рожать...