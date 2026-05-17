Дмитрий Губерниев: «Выборы в FIS сильно не повлияют на ситуацию с допуском россиян. Точечно люди будут выступать, массово – нет»

Губерниев: выборы в FIS не окажут серьезного влияния на допуск россиян.

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев считает, что итоги выборов главы Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) не окажут серьезного влияния на ситуацию с допуском российских спортсменов.

Выборы пройдут в рамках конгресса организации 11 июня в Белграде. Ранее Федерация лыжных видов спорта Норвегии выступила против переизбрания действующего президента FIS Йохана Элиаша.

Российские спортсмены отстранены от соревнований под эгидой FIS с 2022 года. В сезоне-2025/26 россиян начали ограниченно допускать к турнирам в нейтральном статусе.

– Выборы в FIS хоть как‑то повлияют на ситуацию с допуском россиян в лыжных видах?

– Думаю, сильно они не повлияют на ситуацию. Там все ясно. Там точечно люди будут выступать, массово – нет, – отметил Губерниев.

FIS: «Любые меры в отношении программы нейтральных атлетов на сезон-2026/27 будут определены весной и летом текущего года»