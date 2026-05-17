Дмитрий Губерниев: «Выборы в FIS сильно не повлияют на ситуацию с допуском россиян. Точечно люди будут выступать, массово – нет»

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев считает, что итоги выборов главы Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) не окажут серьезного влияния на ситуацию с допуском российских спортсменов. 

Выборы пройдут в рамках конгресса организации 11 июня в Белграде. Ранее Федерация лыжных видов спорта Норвегии выступила против переизбрания действующего президента FIS Йохана Элиаша. 

Российские спортсмены отстранены от соревнований под эгидой FIS с 2022 года. В сезоне-2025/26 россиян начали ограниченно допускать к турнирам в нейтральном статусе. 

– Выборы в FIS хоть как‑то повлияют на ситуацию с допуском россиян в лыжных видах?

– Думаю, сильно они не повлияют на ситуацию. Там все ясно. Там точечно люди будут выступать, массово – нет, – отметил Губерниев. 

FIS: «Любые меры в отношении программы нейтральных атлетов на сезон-2026/27 будут определены весной и летом текущего года»

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
Ты же уже начальник, так работай чтобы допустили. Языком трепать время нет!
Соломку под себя стелет
