Дмитрий Свищев: «Встреча Губерниева и Вяльбе планируется 20 мая. Это будет мощный союз на пользу российскому спорту»

Свищев: союз Губерниева и Вяльбе принесет пользу российскому спорту.

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев сообщил, что комментатор Дмитрий Губерниев и глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР ) Елена Вяльбе встретятся 20 мая.

По словам Губерниева, он намерен наладить отношения с Вяльбе. В последние годы между комментатором и главой Федерации лыжных гонок России происходили словесные перепалки.

«Мы договорились встретиться через несколько дней после выборов. Это будет неформальная встреча, где мы все вместе поговорим. Нам нужно объединиться и соединить усилия для развития. Это будет мощный союз на пользу российскому спорту. Такая встреча планируется 20 мая», – сказал Свищев, который претендует на пост президента ФЛГР.

Вяльбе снова уничтожает Губерниева (назвала базарной бабой): вражде 4 года, не получилось ни одного интервью