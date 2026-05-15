Олимпийский призер Юнссон станет менеджером сборной Швеции по лыжным гонкам. Ранее пост занимал Бистрем

Серебряный призер Олимпиады-1998 Никлас Юнссон станет менеджером сборной Швеции по лыжным гонкам.

До него пост занимал Андерс Бистрем , который в марте объявил о своей отставке.

«Я горд и польщен, что буду работать менеджером национальной сборной. Лыжные гонки многое значат для меня на протяжении большей части моей жизни, и я увлечен этим видом спорта.

Нам предстоит нечто захватывающее, и не в последнюю очередь из-за домашнего чемпионата мира в Фалуне. Но мы будем продолжать выстраивать планы и на будущее», – сказал Юнссон, который официально вступит в должность 15 июня.

Юнссону 56 лет. На Олимпийских играх-1998 в Нагано он стал серебряным призером в гонке на 50 км.

