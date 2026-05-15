Елена Вяльбе: «Мне MAX нравится при всей альтернативе, но возникло ощущение, что россиян прямо принуждали туда переходить»

Вяльбе: возникло ощущение, что россиян принуждали переходить в MAX.

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала, что не нравится ей в ситуации с мессенджером MAX.

«После блокировки Telegram у меня не возникло никаких сложностей с коммуникацией. Я пользуюсь MAX, а все те, кто хотят со мной пообщаться, тоже его установили. В этом плане все просто. Telegram я изначально не очень любила, так что не расстроилась из-за блокировки.

Единственное, что мне не нравится, – попытка переломать существовавшую ситуацию через колено. Это не только российская история, так порой происходит во всем мире. Не нужно людей принуждать к чему-то. Мне MAX нравится и при всей альтернативе, но возникло ощущение, что россиян прямо принуждали туда переходить.

Если государство хочет, чтобы граждане пользовались отечественным мессенджером, стоило бы начать с объяснения его плюсов, а не с блокировок Telegram и WhatsApp. Нужно относиться ко всему более терпимо. А так, никакого дискомфорта от нынешнего положения дел в интернете я не испытываю», – сказала Вяльбе.