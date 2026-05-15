Алексей Курашов переизбран на пост главы Федерации фристайла России

Курашов переизбран на пост главы Федерации фристайла России.

Алексея Курашова переизбрали на пост главы Федерации фристайла России (ФФР).

Отчетно-выборная конференция организации прошла в пятницу в Москве.

ФФР также приняла решение войти в состав объединенной федерации лыжных видов спорта и сноуборда, которая будет создана на базе Федерации лыжных гонок России.

Курашов возглавляет ФФР с 2016 года.