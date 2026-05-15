Алексей Курашов переизбран на пост главы Федерации фристайла России

Алексея Курашова переизбрали на пост главы Федерации фристайла России (ФФР). 

Отчетно-выборная конференция организации прошла в пятницу в Москве. 

ФФР также приняла решение войти в состав объединенной федерации лыжных видов спорта и сноуборда, которая будет создана на базе Федерации лыжных гонок России.

Курашов возглавляет ФФР с 2016 года. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: ФФР
