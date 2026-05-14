«Нам предоставили некоторую свободу действий». Клэбо о соглашении с норвежской федерацией

Клэбо сообщил, что ему предоставили необходимую свободу для тренировок.

11-кратный олимпийский чемпион Йоханнес Клэбо рассказал, что ему предоставили необходимую свободу в тренировочном процессе.

В мае Клэбо заключил новое соглашение с Ассоциацией лыжных видов спорта Норвегии перед сезоном-2026/27. Детали договора не раскрывались.

– Я счастлив. Думаю, предстоит хороший сезон. У нас отличная команда, и я верю, что она может здорово проявить себя. И, конечно, я рад, что мы уладили все практические вопросы, связанные с соглашением.

– Что было важно для вас при заключении этого соглашения?

– В первую очередь, спортивная программа. Мне нужно, чтобы я мог делать то, что считаю нужным, и чтобы спортивный аспект в приоритете. Также нам предоставили некоторую свободу действий дома. Это важно, чтобы было определенное пространство для маневра и на родной земле.

Высотный сбор в США – для меня это уже почти святое, за последние четыре года он стал для меня очень важным. Со мной там находится мой физиотерапевт, есть все необходимое.

Лучше, чем в Парк-Сити, сборы невозможно представить. Насколько хорошим ни был бы тренировочный лагерь национальной сборной, он все равно будет хуже, чем в США. Поэтому, естественно, я выбираю лучшее и отправляюсь туда.

Команда проведет два высотных сбора. Я присоединюсь к ним на первую часть заключительного, прежде чем отправлюсь в Ливиньо. В команде есть молодые спортсмены, которые впервые столкнутся с высокогорьем. Группе не хватает опыта в этом отношении, поэтому я хочу внести свой вклад и поделиться опытом, накопленным за последние годы, – сказал Клэбо.