  • Вяльбе о главном разочаровании сезона: «Кроме Ступак никого и не назовешь. И от Кулешовой я ждала большего»
Вяльбе назвала Ступак и Кулешову на вопрос о разочаровании сезона в лыжах.

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе ответила на вопрос, кто из спортсменов разочаровал ее больше всего в минувшем сезоне.

«Кроме Юлии Ступак никого разочарованием и не назовешь. И от Анастасии Кулешовой я ждала большего», – сказала Вяльбе.

Олимпийская чемпионка Ступак заняла 27-е место в общем зачете Кубка России-2025/26, а бронзовый призер Олимпийских игр Кулешова – 41-е место. Обе спортсменки пропускали чемпионат страны по состоянию здоровья.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Спорт-Экспресс»
