  • Норвежец Амундсен об уменьшении квот на КМ: «На старте всегда должны стоять лучшие. Сокращать их число – душить спорт и останавливать его развитие»
Амундсен возмутился из-за уменьшения квот для Норвегии на лыжном Кубке мира.

Норвежский лыжник Харальд Амундсен раскритиковал решение Федерации лыжных видов спорта (FIS) уменьшить количество квот для стран на Кубке мира по лыжным гонкам.

Норвегия больше не сможет заявлять более 12 лыжников на один этап, даже если он проходит на их домашней трассе.

«Меня раздражают многие их решения. Они считают, что это идет на пользу спорту, но совершенно не учитывают мнение самих атлетов.

Я убежден, что на старте всегда должны стоять лучшие. Сокращать их число… для меня это значит душить спорт и останавливать его развитие.

Как бы то ни было, мы, норвежцы, бегаем быстро. И если цель FIS – расширить международный охват, то это явно не тот путь.

Я считаю, что многие изменения за последние два года просто безнадежны. Они уничтожили часть того, что составляет саму суть лыжных гонок – длинные дистанции. Короткие форматы, меньшее количество раздельных стартов… все это для меня неприемлемо», – заявил чемпион мира в эстафете Амундсен.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Ski-nordique
Ну там ещё кое-кого на стартах не хватает, не? Или под «всеми лучшими» все лучшие норвежцы имелись в виду?
Ну там ещё кое-кого на стартах не хватает, не? Или под «всеми лучшими» все лучшие норвежцы имелись в виду?
