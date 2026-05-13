Вяльбе о прошедшем сезоне у лыжников: «Конкуренция увеличилась. Меня поразил Ардашев, Коростелев растет и становится лучше. Удивлял Большунов»

Вяльбе: конкуренция в лыжных гонках увеличилась и у мужчин, и у женщин.

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе подвела итоги прошедшего лыжного сезона.

«Конкуренция внутри страны увеличилась и у мужчин, и у женщин. Меня поразил Сергей Ардашев , Савелий Коростелев растет и становится лучше. В этом году меня также удивлял Александр Большунов .

Стоит отметить и Андрея Сахарова – совсем молодой, а уже такой дерзкий. У девчонок мне очень нравится молодежь – они никого не стесняются. Понятно, что Наталья Терентьева только в следующем сезоне начнет бегать, но тем не менее Алина Пеклецова, Елизавета Маслакова и Екатерина Никитина не дают спуску Веронике Степановой », – сказала Вяльбе.

Депутат Свищев – новый босс лыж вместо Вяльбе. Что это значит?