  • Вяльбе о прошедшем сезоне у лыжников: «Конкуренция увеличилась. Меня поразил Ардашев, Коростелев растет и становится лучше. Удивлял Большунов»
Вяльбе: конкуренция в лыжных гонках увеличилась и у мужчин, и у женщин.

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе подвела итоги прошедшего лыжного сезона.

«Конкуренция внутри страны увеличилась и у мужчин, и у женщин. Меня поразил Сергей Ардашев, Савелий Коростелев растет и становится лучше. В этом году меня также удивлял Александр Большунов.

Стоит отметить и Андрея Сахарова – совсем молодой, а уже такой дерзкий. У девчонок мне очень нравится молодежь – они никого не стесняются. Понятно, что Наталья Терентьева только в следующем сезоне начнет бегать, но тем не менее Алина Пеклецова, Елизавета Маслакова и Екатерина Никитина не дают спуску Веронике Степановой», – сказала Вяльбе. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спорт-Экспресс
