3

Михаил Дегтярев: «Любой спортсмен, тренер, сотрудник штаба сборных страны сегодня получает зарплату из бюджета. Это порядка 4 тысяч человек»

Министр спорта России, глава Олимпийского комитета РФ Михаил Дегтярев высказался о государственном финансировании спорта. 

– Нас часто упрекают: российский спорт – часть госсистемы, что это неправильно.

– Да это во многих странах мира так, и в этом есть преимущества. Будучи министром спорта с разрешения президента я принял участие в выборах и был избран главой Олимпийского комитета России. В Китайской Народной Республике то же самое: мой коллега Гао Чжидань является министром спорта КНР и возглавляет Олимпийский комитет. Мой саудовский коллега – тоже министр и президент НОК.

В Таджикистане, Азербайджане, Узбекистане, ряде других стран олимпийские комитеты возглавляют главы государств. В США олимпийский и паралимпийский комитеты вообще объединены в одну структуру. То есть каждая страна сама определяет, как выстраивать эту систему управления.

Для такой большой страны, как Россия, централизация ресурсов – правильное решение. При этом мы ничего не нарушаем: автономность Олимпийского комитета сохраняется, должность руководителя остается выборной.

Многие элементы нашей системы вызывают зависть в других странах. Например, мы трудоустроили в Центр спортивной подготовки Минспорта каждого члена сборной команды страны. Это порядка 4 тыс. человек. Любой спортсмен, тренер, сотрудник штаба сборной сегодня получает зарплату из бюджета. Плохо это или хорошо? Конечно, хорошо. Государство полностью взяло на себя базовое содержание сборной.

А вот профессиональный спорт надо потихоньку снимать с государственного и квазигосударственного финансирования. Такое указание глава государства уже давал. Процесс идет тяжело, особенно в футболе и хоккее, мы знаем, как там бюджеты формируются. Но тенденция на снижение доли государственных средств и рост частных – есть. Ее чуть-чуть надо простимулировать, – сказал Дегтярев. 

И эта Чепуха тоже получает зп из бюджета.
Но чепуха так остается чепухой...
Ага, с лимитами особенно идет стимуляция развития клубов и игроков. Зарплаты выросли, клубы не из ТОП-5 загибаются и кое-как выживают. А их хотят еще больше добить, чтобы никто из них не мог себе позволить того же Сергеева или Сауся, потому что приходят состоятельные клубы и могут себе позволить гноить на лавке игрока с зарплатой в 1,5-2 миллиона евро за сезон.

Минусы для всех. Система деградирует. Футболисты не развиваются. Мелкие клубы кое-как сводят концы с концами. Отличная задумка. В какой месте здесь должен произойти рост? В упор никем не наблюдается.
