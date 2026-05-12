Онунн Ли Бюгланн заменит Арильда Монсена в тренерском штабе сборной Норвегии по лыжным гонкам

Экс-лыжник Бюгланн вошел в тренерский штаб сборной Норвегии.

Экс-лыжник Онунн Ли Бюгланн станет тренером национальной сборной Норвегии. 

Бюгланн заменит в команде Арильда Монсена, который отвечал за спринтерскую подготовку. В апреле этого года Монсен был уволен с поста тренера норвежской сборной после 13 лет работы. 

35-летний Бюгланн ранее работал в региональной команде. В число его подопечных входили лыжники Милла Андреассен, Ингрид Обрекк, Эдвард Сандвик и Матс Вильям Йенссен.

Как спортсмен Бюгланн выступал на Кубке мира в 2011-2014 годах. На его счету серебро чемпионата Норвегии в спринте. 

В сборной Норвегии новый тренер будет работать вместе с Эйриком Мюром Носсумом. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: TV2
