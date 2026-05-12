Онунн Ли Бюгланн заменит Арильда Монсена в тренерском штабе сборной Норвегии по лыжным гонкам

Экс-лыжник Онунн Ли Бюгланн станет тренером национальной сборной Норвегии.

Бюгланн заменит в команде Арильда Монсена, который отвечал за спринтерскую подготовку. В апреле этого года Монсен был уволен с поста тренера норвежской сборной после 13 лет работы.

35-летний Бюгланн ранее работал в региональной команде. В число его подопечных входили лыжники Милла Андреассен, Ингрид Обрекк, Эдвард Сандвик и Матс Вильям Йенссен.

Как спортсмен Бюгланн выступал на Кубке мира в 2011-2014 годах. На его счету серебро чемпионата Норвегии в спринте.

В сборной Норвегии новый тренер будет работать вместе с Эйриком Мюром Носсумом.