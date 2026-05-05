Посол России в Осло Корчунов: в Норвегии не ждут возвращения российских лыжников.

Посол РФ в Осло Николай Корчунов заявил, что в Норвегии падает интерес к лыжным гонкам.

– Ждут ли в Норвегии возвращения российских лыжников и дуэли Клэбо – Большунов? Не считаете ли вы, что мировой спорт много потерял от отсутствия такого противостояния?

– В Норвегии возвращения российских лыжников не ждут и всеми силами ему противодействуют. В отсутствие своего главного соперника Клэбо собрал все золотые медали на домашнем чемпионате мира в Тронхейме и Олимпиаде в Милане и Кортина-д’Ампеццо, благодаря чему сборная Норвегии перевыполнила свои медальные планы на радость местным спортивным функционерам.

Однако наблюдать за таким безраздельным господством, очевидно, занятие не самое захватывающее. Во всяком случае, об этом свидетельствует заметное падение интереса к лыжным гонкам даже в самой Норвегии, причем как к просмотру соревнований, так и к занятию этим спортом.

Мировой спорт, безусловно, проигрывает, когда сильнейшие атлеты на дискриминационной политизированной основе отстраняются от честной конкурентной борьбы, – сказал Корчунов.