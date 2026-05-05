  • Посол России в Осло Корчунов: «В Норвегии возвращения российских лыжников не ждут и всеми силами ему противодействуют»
Посол России в Осло Корчунов: «В Норвегии возвращения российских лыжников не ждут и всеми силами ему противодействуют»

– Ждут ли в Норвегии возвращения российских лыжников и дуэли Клэбо – Большунов? Не считаете ли вы, что мировой спорт много потерял от отсутствия такого противостояния?

–  В Норвегии возвращения российских лыжников не ждут и всеми силами ему противодействуют. В отсутствие своего главного соперника Клэбо собрал все золотые медали на домашнем чемпионате мира в Тронхейме и Олимпиаде в Милане и Кортина-д’Ампеццо, благодаря чему сборная Норвегии перевыполнила свои медальные планы на радость местным спортивным функционерам.

Однако наблюдать за таким безраздельным господством, очевидно, занятие не самое захватывающее. Во всяком случае, об этом свидетельствует заметное падение интереса к лыжным гонкам даже в самой Норвегии, причем как к просмотру соревнований, так и к занятию этим спортом.

Мировой спорт, безусловно, проигрывает, когда сильнейшие атлеты на дискриминационной политизированной основе отстраняются от честной конкурентной борьбы, – сказал Корчунов.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
Мне интересно откуда посол все это знает? Его точно ни в одной федерации лыжного спорта в Норвегии не приглашали и бесед с ним не вели и так для справки этому Корчунову, фамилия то какая, сообщаю наш лыжник Коростелев участвовал в ОИ и отставал от Клэбо, мягко говоря, серьезно, особенно в спринтах, участвуя же в Российских стартах отставал от нашего т.н. лидера (24/25, 25/26) - Большунова не значительно, а в начале сезоне вообще опережал его так г.посол чисто арифметически посчитайте или не пошел ... Не знают еще кого всунуть в "специалисты" лыжного спорта. Для послов Большунов большой лыжник и отличный спортсмен, может составлять конкуренцию гению Клэбо, но не более.
еще один квасной патриет вылез
Циркач и честность - две несовместимые вещи. Это раз.
Два. Послу делать больше нечего, кроме как лялякать о лыжах. Серьезно?
Теперь мы знаем , что в Норвегии есть посол.
Подруга живет в Норвегии, тоже сказала, что популярность лыж упала, лыжами профессионально стали меньше заниматься, меньше смотрят ТВ, меньше покупают лыжные аксессуары, но лыжные трассы традиционно пока готовят
