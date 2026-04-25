  • Лыжник Сергей Волков тренируется в США. Он выложил совместное фото с американкой Крамер
Лыжник Сергей Волков тренируется в США. Он выложил совместное фото с американкой Крамер

Лыжник Волков тренируется на Аляске, он выложил фото с американской лыжницей.

Российский лыжник Сергей Волков опубликовал в соцсетях фото и видео с тренировок в США.

Ранее 24-летний спортсмен прибыл в Анкоридж, штат Аляска. Он также выложил совместное фото с американской лыжницей Кендалл Крамер.

В прошедшем сезоне Волков занял 12-е место в общем зачете Кубка России. Он не вошел в состав сборной страны на следующий сезон – как объяснял тренер Егор Сорин, лыжник не соответствовал «определенным требованиям».

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: страница Сергея Волкова
Встречается с соотечественницей из нашего Анкориджа, что тут такого?
Встречается с соотечественницей из нашего Анкориджа, что тут такого?
Наш слоняра кидает палки американке, в смысле "что тут такого"? Гордимся 💪
Встречается с соотечественницей из нашего Анкориджа, что тут такого?
Вокруг опять же родные берёзки. Парень поехал родину с колен поднимать, красавец!
Странные эти американцы, флаги дома висят. Ура-патриоты наверное)
Странные эти американцы, флаги дома висят. Ура-патриоты наверное)
Турбопатриоты.
Странные эти американцы, флаги дома висят. Ура-патриоты наверное)
Ну, камон, это же другооооое!🤣
Думаю схема такая - раз в нейтралы заделаться не вышло , из сборной поперли , решил через постель попасть на КМ в составе сборной США 😂
Думаю схема такая - раз в нейтралы заделаться не вышло , из сборной поперли , решил через постель попасть на КМ в составе сборной США 😂
Американцы любят свою страну и живут в ней, русские, тоже любим эту страну поэтому мы и переезжаем жить в США от Волкова до Овечкина, до Капризова и миллионов других. С 1990-х годов в США официально иммигрировало более 3 миллионов россиян.
Тоже занимается развитием российско-американскими отношений в анкоридже
Ну Крамер нам фамилия не чужая.
Сорин утверждает что Волков не соответствует "определенным требованиям", лыжница Крамер из Анкориджа так не считает🥰
Была передача про Аляску.У них туалет называется Нужник.Они не понимают почему они так называют,но говорят
Крамер против Крамера.
Похоже не просто тренируется, молодец 👏
Так а где они познакомились, когда виделись, если он только расстался с Дашей и всё это время был в России? По интернету? История не раскрыта))
Так а где они познакомились, когда виделись, если он только расстался с Дашей и всё это время был в России? По интернету? История не раскрыта))
Во время Олимпиады, Даша сама спалила это у него в чате
Во время Олимпиады, Даша сама спалила это у него в чате
Волков разве был на Олимпиаде?
