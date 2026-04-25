Лыжник Сергей Волков тренируется в США. Он выложил совместное фото с американкой Крамер

Лыжник Волков тренируется на Аляске, он выложил фото с американской лыжницей.

Российский лыжник Сергей Волков опубликовал в соцсетях фото и видео с тренировок в США.

Ранее 24-летний спортсмен прибыл в Анкоридж, штат Аляска. Он также выложил совместное фото с американской лыжницей Кендалл Крамер .

В прошедшем сезоне Волков занял 12-е место в общем зачете Кубка России. Он не вошел в состав сборной страны на следующий сезон – как объяснял тренер Егор Сорин, лыжник не соответствовал «определенным требованиям».