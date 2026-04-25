  • Линн Сван: «Приятно наконец избавиться от вопроса: «Ну когда же ты уже возьмешь медаль крупного турнира?»
Линн Сван: «Приятно наконец избавиться от вопроса: «Ну когда же ты уже возьмешь медаль крупного турнира?»

Шведская лыжница Линн Сван поделилась воспоминаниями о выступлении на Олимпиаде в Милане, где она выиграла золото в личном спринте.

— Кажется, будто это было давным-давно.

— Все те трудности, через которые ты прошла, наверняка сделали тот день особенным?

— В каком-то смысле приятно наконец избавиться от вопроса: «Ну когда же ты уже возьмешь медаль крупного турнира?» Это своего рода облегчение.

С тех пор как я ворвалась в элиту, я всегда чувствовала, что достаточно хороша, чтобы выиграть чемпионат. В этот раз я наконец-то подошла к турниру в нормальных условиях. А в таких случаях я знаю, на что способна.

В то же время, если бы моя карьера закончилась без больших побед — без золота ЧМ, Олимпиады или победы в общем зачете Кубка мира, — я боюсь, что стала бы... ну, знаете, таким горьким, обиженным на весь мир «футбольным папашей». И я бы не хотела так закончить. Не хотела бы, чтобы у меня испортились отношения со спортом из-за того, что я не достигла своих целей, — сказала лыжница.

Также 26-летняя Сван рассказала о планах на дальнейшую спортивную карьеру. 

— Я полностью убеждена, что откатаю еще как минимум два сезона. Я хочу выступить на чемпионате мира в Фалуне и в следующем за ним сезоне, в котором не будет крупных чемпионатов. 

— И тогда ты попытаешься выиграть общий зачет Кубка мира?

— Да, именно так.

— Хорошо. А что потом?

— Это немного зависит от того, каким будет путь до той точки, но... да, я горю желанием выступить еще на одной Олимпиаде, — заявила Сван.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Expressen
Респект ей. Могучая девчёнка.
Их соперничество с Сундлинг просто украшение гонок.
Материалы по теме
Лыжи. Чемпионат Швеции. Сундлинг победила в классической «разделке» на 30 км, Сван – 2-я, Лундгрен – 3-я
12 апреля, 19:34
Лыжи. Чемпионат Швеции. Сундлинг победила в классическом спринте, Сван – 2-я, Далквист – 3-я
29 марта, 14:11
Лыжи. Чемпионат Швеции. Сундлинг победила в коньковой «разделке» на 10 км, Илар – 2-я, Андерссон – 3-я
28 марта, 14:40
Рекомендуем
Главные новости
Сергей Волков: «Я в США ненадолго и переезд не рассматриваю. По поводу Кендалл Крамер комментарии не очень хочу давать»
вчера, 13:52
Коростелев и Непряева отдыхают на Мальдивах
26 апреля, 17:41Видео
Дмитрий Васильев: «Большунова, конечно, раздражает то, что допинговый норвежец Клэбо выиграл столько золотых медалей. И его понять можно»
26 апреля, 12:54
Бородавко на вопрос, планирует ли он подавать заявку на нейтральный статус: «Если все будет так же строго по критериям, тогда смысла нет»
25 апреля, 18:28
Бородавко об отказе Большунову в нейтральном статусе: «Для меня это решение стало большим ударом»
25 апреля, 16:34
Лыжник Сергей Волков тренируется в США. Он выложил совместное фото с американкой Крамер
25 апреля, 07:51Видео
Бородавко о переходе Спицова в группу Сорина: «Я как тренер не могу дать Денису большего, чтобы он мог развиваться дальше»
24 апреля, 19:19
Эмиль Иверсен: «Я продолжаю карьеру. Моя цель – выступить на чемпионате мира-2027 в Фалуне»
24 апреля, 15:34
Светлана Журова: «Наш президент оказался истинным демократом. Он дал спортсменам возможность самим принять решение – соревноваться в нейтральном статусе или нет»
23 апреля, 13:54
Губерниев о выдвижении Элиаша на пост главы FIS: «Это хороший знак, что поступательное движение по допуску российских лыж продолжится»
23 апреля, 13:37
Ко всем новостям
Последние новости
Одерматт и Шиффрин победили в общих зачетах Кубка мира по горным лыжам
25 марта, 14:09
Клэбо и Диггинс победили в дистанционных зачетах Кубка мира по лыжам, Коростелев – 11-й, Непряева – 18-я
22 марта, 20:52
Крянин об объединении федераций лыжных видов: «Решение приняли для выстраивания четкой системы»
20 марта, 08:00
«Гусарские Коростелеву не передал, он отказался». Филиппов о дефиците презервативов в Олимпийских деревнях
16 марта, 13:19
Песков о санкциях Украины против российских параатлетов: «Это очередные абсурдные действия киевского режима»
16 марта, 10:31
«Были и более обнадеживающие результаты». Бородавко о 17-м месте Непряевой в марафоне
14 марта, 14:58
Велогонщик Закарин: «Разочарован тем, что на Олимпиаду по политическим причинам допустили только 13 россиян. Это неправильно»
26 февраля, 10:01
На «Сахалинском марафоне» провели флешмоб в честь Коростелева. Российский лыжник бежит 50 км на Олимпиаде
21 февраля, 11:05Фото
Мельниченко и Кусургашева выиграли «Сахалинский марафон» свободным стилем, Зародов и Шалабода – 2-е, Спицов и Заборская – 3-и
21 февраля, 10:50
Олег Матыцин: «Рад за нашего первопроходца в ски-альпинизме Филиппова, который достойно представил нашу страну на Олимпиаде»
19 февраля, 16:37
Рекомендуем