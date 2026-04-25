Линн Сван: «Приятно наконец избавиться от вопроса: «Ну когда же ты уже возьмешь медаль крупного турнира?»

Сван: приятно избавиться от вопроса, когда же я наконец выиграю золото.

Шведская лыжница Линн Сван поделилась воспоминаниями о выступлении на Олимпиаде в Милане, где она выиграла золото в личном спринте.

— Кажется, будто это было давным-давно.

— Все те трудности, через которые ты прошла, наверняка сделали тот день особенным?

— В каком-то смысле приятно наконец избавиться от вопроса: «Ну когда же ты уже возьмешь медаль крупного турнира?» Это своего рода облегчение.

С тех пор как я ворвалась в элиту, я всегда чувствовала, что достаточно хороша, чтобы выиграть чемпионат. В этот раз я наконец-то подошла к турниру в нормальных условиях. А в таких случаях я знаю, на что способна.

В то же время, если бы моя карьера закончилась без больших побед — без золота ЧМ, Олимпиады или победы в общем зачете Кубка мира, — я боюсь, что стала бы... ну, знаете, таким горьким, обиженным на весь мир «футбольным папашей». И я бы не хотела так закончить. Не хотела бы, чтобы у меня испортились отношения со спортом из-за того, что я не достигла своих целей, — сказала лыжница.

Также 26-летняя Сван рассказала о планах на дальнейшую спортивную карьеру.

— Я полностью убеждена, что откатаю еще как минимум два сезона. Я хочу выступить на чемпионате мира в Фалуне и в следующем за ним сезоне, в котором не будет крупных чемпионатов.

— И тогда ты попытаешься выиграть общий зачет Кубка мира?

— Да, именно так.

— Хорошо. А что потом?

— Это немного зависит от того, каким будет путь до той точки, но... да, я горю желанием выступить еще на одной Олимпиаде, — заявила Сван.