  • Бородавко о переходе Спицова в группу Сорина: «Я как тренер не могу дать Денису большего, чтобы он мог развиваться дальше»
Бородавко о переходе Спицова в группу Сорина: «Я как тренер не могу дать Денису большего, чтобы он мог развиваться дальше»

Тренер Юрий Бородавко высказался о переходе лыжника Дениса Спицова в группу Егора Сорина.

29‑летний Спицов – чемпион Олимпиады-2022 в эстафете, также на его счету три серебра и бронза Олимпийских игр.

– Вам больно было прощаться со Спицовым, с которым вы работали так много лет и добивались больших высот?

– Жизнь – достаточно трудная штука. За тот долгий путь, который мы совместно прошли, мы достигли достаточно серьезных, великолепных результатов для Дениса. Это говорит о том, что он действительно великий спортсмен. Добился величайших достижений. Две личные медали на Олимпийских играх, пять всего, золото в эстафете – тому подтверждение. Но приходит время, когда нужно расставаться.

Считаю, я как тренер не могу Денису дать большего, чтобы он мог развиваться дальше. Просто пожелал ему изменения творческого пути, если есть у него еще какая‑то возможность проявить себя в лыжных гонках. Не собираюсь никого держать у себя до последнего момента. Если спортсмен может это сделать лучше и добиться более высоких результатов за счет изменений в подготовке, я буду только рад.

– В целом попрощались оба с теплыми эмоциями?

– Как такового прощания не было. Думаю, полноценный разговор еще впереди. Я высказался уже, Денис тоже уже высказался на эту тему. Но какой‑то обиды и недосказанности нет. Просто не было какого‑то живого разговора еще. Может, этого и не надо. Но думаю, мы где‑то встретимся и поговорим уже постфактум, – сказал Бородавко. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
Что-то недоговаривают оба, Денису -перезагрузиться!!!
С большой симпатией отношусь к Спицову, он хороший спортсмен и очень порядочный и душевный человек.
Кмк, ему стало некомфортно в команде Бородавко не только по спортивным причинам.
Денис явно остановился вот уже пару-тройку лет, думаю, смена будет на пользу, но того Спицова мы уже не увидим
к сожалению думаю вы правы, не увидим.
Удачи Денису в новой тренерской группе💪… Очень открытый и искренний человек, всегда с удовольствием смотрю его «штурмы горы», болею за него👏💐
Как сорин сказал про волкова, что не может выполнять необходимые требования, тут тоже самое
Это Ден не может? Да он конь, каких поискать. Скорее понял, что с физруком допинговым потолок.
Больше бы нам таких физруков а то нули вроде сорина и турушева прицепились к кормушке не отцепишь
