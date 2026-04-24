Эмиль Иверсен: «Я продолжаю карьеру. Моя цель – выступить на чемпионате мира-2027 в Фалуне»

Лыжник Иверсен заявил, что хочет выступить на следующем чемпионате мира.

Норвежский лыжник Эмиль Иверсен заявил, что ставит себе цель выступить на чемпионате мира-2027 в Фалуне.

Иверсен – олимпийский чемпион Игр-2026 в эстафете, четырехкратный чемпион мира. В этом году лыжнику исполнится 35 лет.

«Я продолжаю карьеру и нацелен на чемпионат мира. Некоторые считают, что мне стоит уйти на пике [карьеры]. Это тоже круто, но я не уверен, что нахожусь на пике. Я все еще развиваюсь», – сказал Иверсен.