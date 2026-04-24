  • Эмиль Иверсен: «Я продолжаю карьеру. Моя цель – выступить на чемпионате мира-2027 в Фалуне»
Эмиль Иверсен: «Я продолжаю карьеру. Моя цель – выступить на чемпионате мира-2027 в Фалуне»

Лыжник Иверсен заявил, что хочет выступить на следующем чемпионате мира.

Норвежский лыжник Эмиль Иверсен заявил, что ставит себе цель выступить на чемпионате мира-2027 в Фалуне.

Иверсен – олимпийский чемпион Игр-2026 в эстафете, четырехкратный чемпион мира. В этом году лыжнику исполнится 35 лет. 

«Я продолжаю карьеру и нацелен на чемпионат мира. Некоторые считают, что мне стоит уйти на пике [карьеры]. Это тоже круто, но я не уверен, что нахожусь на пике. Я все еще развиваюсь», – сказал Иверсен.  

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: NRK
Эмиль Иверсен
лыжные гонки
сборная Норвегии
чемпионат мира
15 комментариев
Клебо, конечно, беспрекословный ГОАТ. Не только потому что величайший лыжник в истории, но и потому что тренер, вне всяких сомнений, потрясающий. Под его руководством Иверсен смог вернуться фактически из небытия и добраться до медалей ОИ, пройдя норвежский отбор, а теперь попал в состав сборной на следующий сезон.
Иверсону несказанно повезло с таким напарником как Клэбо. Он буквально на плечах мирового лидера вернулся в элиту.
Ответ Olga.t
Читал что и Клэбо в накладе не остался. Они стали друзьями. Аскету и отшельнику оказывается жизненно необходим был добрый и весёлый товарищ.
