Багиян о недопуске к Паралимпиаде-2022: было обидно, но мы не опустили рук.

Российская паралыжница Анастасия Багиян высказалась о недопуске к Паралимпиаде -2022 в Пекине.

На Паралимпийских играх 2026 года в Милане, куда россиян допустили с флагом и гимном, Багиян завоевала три золота.

«Конечно, на тот момент было очень обидно, грустно, что так случилось, но у меня ведь это было еще только начало пути в спорте. И продолжать его мне наверняка было не так сложно, как тем ребятам, кто в спорте подвизался уже давно и кто на новую Паралимпиаду уже не попал.

Не очень просто было и после 2022 года, ведь мы соревновались только в России и без определенной мотивации, если честно. Но при этом рук не опустили, продолжали честно трудиться и готовиться уже к этой Паралимпиаде, веря в лучшее и мечтая о победе», – отметила Багиян.

