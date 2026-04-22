Багиян о недопуске к Паралимпиаде-2022: «На тот момент было очень обидно, грустно. Но мы не опустили рук, продолжали трудиться, веря в лучшее»

Российская паралыжница Анастасия Багиян высказалась о недопуске к Паралимпиаде-2022 в Пекине.

На Паралимпийских играх 2026 года в Милане, куда россиян допустили с флагом и гимном, Багиян завоевала три золота. 

«Конечно, на тот момент было очень обидно, грустно, что так случилось, но у меня ведь это было еще только начало пути в спорте. И продолжать его мне наверняка было не так сложно, как тем ребятам, кто в спорте подвизался уже давно и кто на новую Паралимпиаду уже не попал.

Не очень просто было и после 2022 года, ведь мы соревновались только в России и без определенной мотивации, если честно. Но при этом рук не опустили, продолжали честно трудиться и готовиться уже к этой Паралимпиаде, веря в лучшее и мечтая о победе», – отметила Багиян.

«Все поняли, что мы – нормальные люди». Поговорили с шефом наших паралимпийцев

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
Материалы по теме
Багиян об отказах иностранных паралимпийцев от совместных фото: «Думаю, ими просто руководят. За кулисами мы друг друга поздравляли и нормально общались»
22 апреля, 09:11
Коростелев о российских и международных стартах: «Для меня это как будто две разные реальности. Очень жду, когда они соединятся в одну»
8 апреля, 12:01
Иван Голубков: «У меня никогда не было желания выступить на летней Паралимпиаде, я лыжник и только»
4 апреля, 09:10
Рекомендуем
Главные новости
Лыжник Сергей Волков тренируется в США. Он выложил совместное фото с американкой Крамер
сегодня, 07:51Видео
Линн Сван: «Приятно наконец избавиться от вопроса: «Ну когда же ты уже возьмешь медаль крупного турнира?»
сегодня, 07:27
Бородавко о переходе Спицова в группу Сорина: «Я как тренер не могу дать Денису большего, чтобы он мог развиваться дальше»
вчера, 19:19
Эмиль Иверсен: «Я продолжаю карьеру. Моя цель – выступить на чемпионате мира-2027 в Фалуне»
вчера, 15:34
Светлана Журова: «Наш президент оказался истинным демократом. Он дал спортсменам возможность самим принять решение – соревноваться в нейтральном статусе или нет»
23 апреля, 13:54
Губерниев о выдвижении Элиаша на пост главы FIS: «Это хороший знак, что поступательное движение по допуску российских лыж продолжится»
23 апреля, 13:37
Егор Сорин: «Решение об уходе Волкова из сборной России принял не он сам, а тренерский штаб. Сергей не может выполнять определенные требования»
23 апреля, 13:32
Журова о возвращении российских спортсменов: «У ряда людей остается желание нас отстранять. Они просто не хотят сильного соперника, привыкли без нас»
23 апреля, 11:55
Дмитрий Губерниев: «На примирительной встрече подарю Вяльбе букет цветов и свой компакт-диск с автографом»
23 апреля, 08:49
Йохан Элиаш выдвинут в президенты FIS от Грузии. В списке еще 4 кандидата
23 апреля, 06:45
Ко всем новостям
Последние новости
Одерматт и Шиффрин победили в общих зачетах Кубка мира по горным лыжам
25 марта, 14:09
Клэбо и Диггинс победили в дистанционных зачетах Кубка мира по лыжам, Коростелев – 11-й, Непряева – 18-я
22 марта, 20:52
Крянин об объединении федераций лыжных видов: «Решение приняли для выстраивания четкой системы»
20 марта, 08:00
«Гусарские Коростелеву не передал, он отказался». Филиппов о дефиците презервативов в Олимпийских деревнях
16 марта, 13:19
Песков о санкциях Украины против российских параатлетов: «Это очередные абсурдные действия киевского режима»
16 марта, 10:31
«Были и более обнадеживающие результаты». Бородавко о 17-м месте Непряевой в марафоне
14 марта, 14:58
Велогонщик Закарин: «Разочарован тем, что на Олимпиаду по политическим причинам допустили только 13 россиян. Это неправильно»
26 февраля, 10:01
На «Сахалинском марафоне» провели флешмоб в честь Коростелева. Российский лыжник бежит 50 км на Олимпиаде
21 февраля, 11:05Фото
Мельниченко и Кусургашева выиграли «Сахалинский марафон» свободным стилем, Зародов и Шалабода – 2-е, Спицов и Заборская – 3-и
21 февраля, 10:50
Олег Матыцин: «Рад за нашего первопроходца в ски-альпинизме Филиппова, который достойно представил нашу страну на Олимпиаде»
19 февраля, 16:37
Рекомендуем