Дмитрий Свищев: «Флаг России должен присутствовать не только на церемонии награждения. Он должен быть на разминке, на тренировке»

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев заявил о необходимости присутствия флага России на тренировках спортсменов. 

Свищев с марта текущего года возглавляет Ассоциацию лыжных видов спорта РФ. Он является одним из авторов законопроекта, который предусматривает необходимость установки флага России на всех спортивных объектах страны. 

«Когда спортсмен выходит на арену, он слышит гимн и видит флаг. На наш взгляд, флаг должен быть не только на церемонии награждения. Он должен быть на разминке, на тренировке, его должен видеть ребенок, который пришел в секцию впервые.

Мы часто говорим: «Патриотизм начинается с малого». Так вот это самое малое и есть самое главное. Флаг над стадионом – напоминание: ты не один, ты часть огромной страны», – сказал Свищев. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
44 комментария
Ещё предложения для Свищева:
1. Во время лыжных гонок все лыжные палки заменить на флагштоки с Флагом России.
2. Если лыжник уронил палку с Флагом России, то на него заводить административку. Если сломал - уже уголовку.
3. Лыжник, который пришёл к финишу первым, начинает размахивать Флагом России. Машет и поёт Гимн России до тех пор, пока не финиширует последний лыжник.
4. Каждый следующий финишировавший лыжник выстраивается в шеренгу за первым лыжником и повторяет за первым. Если плохо повторяет, то откатывается в конец шеренги.
Всё должно происходить под песни "Калинка малинка", "Матушка земля" и "Я Русский". Мужчины должны тренироваться в косоворотках, Женщины в сарафанах и кокошниках. И да. Спорт вне политики.
А вы попробуйте надеть на тренировку вышиванку - вам быстро объяснят за косоворотку🤷‍♂️
С давних пор одна фраза одного умного человека просто засела в голове: ,,Во все времена негодяи старались маскировать свои гнусные поступки интересами религии, морали и патриотизма’’
Ну всё, теперь за российский лыжный спорт можно быть спокойным.
Профи в деле!
Да чего мелочиться, флаг должен быть везде. В раздевалке, в душевой, на допинг-контроль тоже с флагом.
Что в России цветёт и пахнет, так это лютый популизм, благо, что звез ть - не мешки ворочать.
Спать тоже на флаге, флагом укрываться, флагом вытираться, одежда любая тоже должна быть исключительно в триколор покрашена. Только так победим.
Заборы и вообще всё подряд красить в триколор... Где-то я это видел.
Он с именем этим ложится
и с именем этим встает. (С)
Свищев реально думает, если заставить слушать гимн сутки напролет, человек патриотом станет ?)
Я вот думаю, какая легкая работа у депутатов, что есть время и силы руководить одной из главных спортивных федераций.
Вообще перед каждой тренировкой надо торжественно флаг поднимать, затем петь гимн и проходить перед флагом строем. А по окончании тренировки также торжественно флаг спускать. Это ещё добавит спортсменам любви к Родине и патриотизма))))) Что может предложить человек, не знающий что делать? Вот эту святотень.
