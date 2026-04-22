Дмитрий Свищев: «Флаг России должен присутствовать не только на церемонии награждения. Он должен быть на разминке, на тренировке»

Депутат Свищев: флаг России должен присутствовать на тренировках спортсменов.

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев заявил о необходимости присутствия флага России на тренировках спортсменов.

Свищев с марта текущего года возглавляет Ассоциацию лыжных видов спорта РФ. Он является одним из авторов законопроекта, который предусматривает необходимость установки флага России на всех спортивных объектах страны.

«Когда спортсмен выходит на арену, он слышит гимн и видит флаг. На наш взгляд, флаг должен быть не только на церемонии награждения. Он должен быть на разминке, на тренировке, его должен видеть ребенок, который пришел в секцию впервые.

Мы часто говорим: «Патриотизм начинается с малого». Так вот это самое малое и есть самое главное. Флаг над стадионом – напоминание: ты не один, ты часть огромной страны», – сказал Свищев.

