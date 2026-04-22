  • Багиян об отказах иностранных паралимпийцев от совместных фото: «Думаю, ими просто руководят. За кулисами мы друг друга поздравляли и нормально общались»
Багиян об отказах иностранных паралимпийцев от совместных фото: «Думаю, ими просто руководят. За кулисами мы друг друга поздравляли и нормально общались»

Багиян: иностранным паралимпийцам говорят, чтобы не общались с россиянами.

Паралыжница Анастасия Багиян высказалась об отказах иностранных спортсменов от совместных фото во время Паралимпиады-2026 в Италии.

Фотографироваться с россиянами отказывались чешские и немецкие спортсмены. 

«Думаю, этот случай замешан на какой-то политической подоплеке. Ведь «за кулисами» мы друг друга поздравляли и нормально пообщались, а вот на людях, под пристальным взглядом прессы, получается, спортсмены не могут себя вести вольно, как хотят.

Думаю, можно вывод сделать, что ими просто руководят. Получается, что в некоторых странах атлетам попросту говорят: с этими общайся и снимайся, а с этими не стоит», – сказала Багиян.

Россия стала третьей в медальном зачете Паралимпиады – всего с 6 спортсменами!

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
паралимпийская сборная России
Анастасия Багиян
лыжные гонки
ТАСС
Паралимпийские игры
