Бронзовый призер ОИ-2002 в прыжках в трамплина Роберт Краньец попал в аварию на велосипеде в нетрезвом состоянии

Призер Игр-2002 Краньец попал в аварию на велосипеде в состоянии опьянения.

Словенский прыгун на лыжах с трамплина Роберт Краньец попал в серьезную аварию во время велотренировки.

Инцидент произошел на дороге возле деревни Сподня Липница. Спортсмен не справился с управлением, на большой скорости врезался в бордюр и вылетел в кювет. Он получил травмы и был на вертолете эвакуирован в больницу Любляны. Сообщается, что сейчас жизни Краньеца ничего не угрожает.

Установлено, что во время инцидента спортсмен находился в состоянии опьянения – в его крови было обнаружено 2,5 промилле алкоголя. Во время тренировки он набирал скорость до 60 километров в час.

Краньец – бронзовый призер Олимпийских игр-2002, бронзовый призер чемпионата мира-2011, победитель чемпионата мира по полетам на лыжах 2012 года. Он принимал участие в четырех Олимпиадах. Завершил карьеру в 2018 году.