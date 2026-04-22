5

Бронзовый призер ОИ-2002 в прыжках в трамплина Роберт Краньец попал в аварию на велосипеде в нетрезвом состоянии

Словенский прыгун на лыжах с трамплина Роберт Краньец попал в серьезную аварию во время велотренировки.

Инцидент произошел на дороге возле деревни Сподня Липница. Спортсмен не справился с управлением, на большой скорости врезался в бордюр и вылетел в кювет. Он получил травмы и был на вертолете эвакуирован в больницу Любляны. Сообщается, что сейчас жизни Краньеца ничего не угрожает.

Установлено, что во время инцидента спортсмен находился в состоянии опьянения – в его крови было обнаружено 2,5 промилле алкоголя. Во время тренировки он набирал скорость до 60 километров в час.

Краньец – бронзовый призер Олимпийских игр-2002, бронзовый призер чемпионата мира-2011, победитель чемпионата мира по полетам на лыжах 2012 года. Он принимал участие в четырех Олимпиадах. Завершил карьеру в 2018 году. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Slovenske novice
алкоголь и спорт
Роберт Краньец
прыжки с трамплина
В Словении наверное это главное преступление года
Если был трезвым, то убился наверняка. Иногда падая с велосипеда можно более серьезный урон нанести себе, чем падая с 🏍️.
Ну и ? обычная бытовуха. не будь человек призером ОИ , четверть века назад, кто бы вспомнил, сколько людей с велика кувыркаются каждый день ?)
Во время тренировки он набирал скорость до 60 километров в час
По-рогличевски (в плане скорости) гонял ))
Велосипед был не трезвый. Седок был нормальный.
