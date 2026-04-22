Панжинский о лучшем лыжнике в истории: «Однозначно – Клэбо. Он невероятный гений»

Серебряный призер Ванкувера-2010 Александр Панжинский считает норвежца Йоханнеса Клэбо лучшим лыжником в истории.

«Однозначно, Йоханнес Клэбо (лучший лыжник в истории). И дело не в том, что он берет шесть золотых на чемпионате мира, а через год – на Олимпиаде. Он невероятный гений.

И главное, что бьет все рекорды и все равно продолжает находить мотивацию. Может месяцами не видеться с близкими, с невестой, чтобы не заразиться каким-нибудь ковидом. До мозга костей профессионал.

Плюс он умеет монетизировать свой успех. А ведь вроде бы не Нортуг , не шоумен», – сказал Панжинский.

Он также отметил, что вряд ли Александр Большунов опередил бы Клэбо на Олимпиаде-2026.

«Честно, я не уверен, что Саша Большунов выиграл бы хоть одно золото на этих Играх. Да, медали были бы. Насчет золотых – не уверен», – добавил Панжинский.

