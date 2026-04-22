  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  Панжинский о лучшем лыжнике в истории: «Однозначно – Клэбо. Он невероятный гений»
57

Панжинский о лучшем лыжнике в истории: «Однозначно – Клэбо. Он невероятный гений»

Панжинский: Клэбо – лучший лыжник в истории.

Серебряный призер Ванкувера-2010 Александр Панжинский считает норвежца Йоханнеса Клэбо лучшим лыжником в истории.

«Однозначно, Йоханнес Клэбо (лучший лыжник в истории). И дело не в том, что он берет шесть золотых на чемпионате мира, а через год – на Олимпиаде. Он невероятный гений.

И главное, что бьет все рекорды и все равно продолжает находить мотивацию. Может месяцами не видеться с близкими, с невестой, чтобы не заразиться каким-нибудь ковидом. До мозга костей профессионал.

Плюс он умеет монетизировать свой успех. А ведь вроде бы не Нортуг, не шоумен», – сказал Панжинский.

Он также отметил, что вряд ли Александр Большунов опередил бы Клэбо на Олимпиаде-2026.

«Честно, я не уверен, что Саша Большунов выиграл бы хоть одно золото на этих Играх. Да, медали были бы. Насчет золотых – не уверен», – добавил Панжинский.

Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: РИА Новости
logoЙоханнес Клэбо
logoАлександр Большунов
logoПеттер Нортуг
logoсборная России (лыжные гонки)
logoлыжные гонки
logoсборная Норвегии
logoАлександр Панжинский
57 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Жалко, что нельзя сравнить Дэли и Клэбо, если бы они росли и тренировались в одно время и в одинаковых условиях. Было бы интересно посмотреть на эти битвы гигантов.
Ответ krokodilych
Жалко, что нельзя сравнить Дэли и Клэбо, если бы они росли и тренировались в одно время и в одинаковых условиях. Было бы интересно посмотреть на эти битвы гигантов.
Там нечего сравнивать, ведь у Дэйли не было спринтов
Ответ Guillermo
Там нечего сравнивать, ведь у Дэйли не было спринтов
Не было, и поэтому Дэли не нужно было к ним готовиться. А Клэбо нужно распределять подготовку между спринтом и для дистанцией. Поэтому, большой вопрос кому сложнее, и действительно, было бы интересно посмотреть на их дуэль в одинаковых условиях.
В истории много топовых лыжников было.Всегда, в отдельных промежутках времени свои герои были: те же два Томаса, Альсгорд и Вассберг. Как и Гунде Сван с Бьёрном Дэли. Нельзя не отметить и Владимира Смирнова с Дарио Колоньей. Александр Большунов с Йоханессом Клэбо в наше время. Хотя норвежец конечно стоит особняком сейчас. Пройдет время, будут другие.
Третий день Панжинский, зашел по ссылке на источник, а там: "Полностью интервью с Александром Панжинским читайте в среду на сайте РИА Новости."
То есть еще дня на три будет))
"После этого заголовка в комментариях начался сущий кошмар"

По факту - сложно разные эпохи сравнивать, так-то про Бьёрн Дэли забывать нельзя. Но Клебо - точно претендент на это звание.
Ответ rumasta
"После этого заголовка в комментариях начался сущий кошмар" По факту - сложно разные эпохи сравнивать, так-то про Бьёрн Дэли забывать нельзя. Но Клебо - точно претендент на это звание.
Хоть кто то вспомнил. Это были эпические гонки на выносливость со Смирновым. Всетаки массторт это для зрелищности ,а разделка это борьба характеров..
В истории Клебо запомнится как чувак, плакавший от холодов, и ради которого мужикам дистанции сократили, а женщинам увеличили.
Ответ Guillermo
В истории Клебо запомнится как чувак, плакавший от холодов, и ради которого мужикам дистанции сократили, а женщинам увеличили.
Абсолютно с вами согласен.
Видели мы все этого «лучшего гения» и сборную Норвегии на Олимпиаде в Пекине, которые вдрызг проиграли Большунову и сборной России в эстафете в последнем очном соперничестве, и еще говорят о каком то реванше на ОИ в Италии за ОИ в Пекине в отсутствии Большунова и сильнейших российских спортсменов, самим то не смешно
мюстерман. ты не мнение высказываешь, а врешь. По слабости ума, но оно от ответственности не освобождает. Просто признай что протупил. Способность к рефлексии вообще положительное качество, учти это в скорой взрослой жизни
Зачем наяривать на Клэбо и нести чушь??? У Клэбса была возможность доказать что он лучший. В своём суперпрайме он был разгромлен и по спортивному унижен своим главным соперником на главном старте их жизни и их соперничества. Ну какой лучший...Просто смех. К сожалению судьба не дала Клэбо шанса на реванш и теперь хоть из штанов выпрыгни, но норвежец всегда будет ниже Большунова.
Ответ гилберт
Зачем наяривать на Клэбо и нести чушь??? У Клэбса была возможность доказать что он лучший. В своём суперпрайме он был разгромлен и по спортивному унижен своим главным соперником на главном старте их жизни и их соперничества. Ну какой лучший...Просто смех. К сожалению судьба не дала Клэбо шанса на реванш и теперь хоть из штанов выпрыгни, но норвежец всегда будет ниже Большунова.
Это странный подход, ведь лыжи не бокс, где все определяется в одном поединке , а потом можно годами говорить что один победил другого и это навсегда, если не состоится реванш.
Лыжный спорт - это длинный сезон (ы) и множество разнообразных гонок.
Чтобы выиграть 6 из 6, нужно не упасть, не сломать палку, не заболеть, не отравиться, подвести себя в лучшей форме, не опаздать на старт, выспаться и т.д.
Такое ощущение что фанаты Большунова видят спорт только по телевизору и никогда не прикасались к нему.
Пусть лучше федерация еще отстранит несколько стран, и будет Клэбо с эстонцами и латышами кататься, тогда он станет еще более великим!!! Большунов его размазал и дело с концом его величия!!!
Удобно быть лучшим, когда всех конкурентов убрали
Лыжи в Telegram
