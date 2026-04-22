Панжинский о лучшем лыжнике в истории: «Однозначно – Клэбо. Он невероятный гений»
Серебряный призер Ванкувера-2010 Александр Панжинский считает норвежца Йоханнеса Клэбо лучшим лыжником в истории.
«Однозначно, Йоханнес Клэбо (лучший лыжник в истории). И дело не в том, что он берет шесть золотых на чемпионате мира, а через год – на Олимпиаде. Он невероятный гений.
И главное, что бьет все рекорды и все равно продолжает находить мотивацию. Может месяцами не видеться с близкими, с невестой, чтобы не заразиться каким-нибудь ковидом. До мозга костей профессионал.
Плюс он умеет монетизировать свой успех. А ведь вроде бы не Нортуг, не шоумен», – сказал Панжинский.
Он также отметил, что вряд ли Александр Большунов опередил бы Клэбо на Олимпиаде-2026.
«Честно, я не уверен, что Саша Большунов выиграл бы хоть одно золото на этих Играх. Да, медали были бы. Насчет золотых – не уверен», – добавил Панжинский.
По факту - сложно разные эпохи сравнивать, так-то про Бьёрн Дэли забывать нельзя. Но Клебо - точно претендент на это звание.
Лыжный спорт - это длинный сезон (ы) и множество разнообразных гонок.
Чтобы выиграть 6 из 6, нужно не упасть, не сломать палку, не заболеть, не отравиться, подвести себя в лучшей форме, не опаздать на старт, выспаться и т.д.
Такое ощущение что фанаты Большунова видят спорт только по телевизору и никогда не прикасались к нему.