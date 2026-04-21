  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • Лыжник Нортуг и экс-футболист «Ливерпуля» Риисе проведут боксерский поединок 17 октября
28

Лыжник Нортуг и экс-футболист «Ливерпуля» Риисе проведут боксерский поединок 17 октября

Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Петтер Нортуг проведет боксерский поединок с бывшим футболистом «Ливерпуля» и сборной Норвегии Йоном-Арне Риисе.

Выставочный бой пройдет 17 октября в норвежском Ларвике, в рамках вечера Celebrity Fight Night.

«Думаю, что Йон-Арне будет сильнее в первых двух раундах, а с третьего раунда и дальше проявятся мои марафонские гены, и тогда ему останется только держаться.

У Риисе едва ли хватит сил в ногах. Всю карьеру его вытягивали партнеры по команде. Теперь посмотрим, как он справится, когда окажется в ринге совсем один», – сказал Нортуг.

«Я уверен, что в трэштоке Петтер победит. В этом он чертовски хорош, знает, что нужно сказать. Но в боксерском поединке, думаю, решающими будут сила и мощь.

Я люблю лыжные гонки, а Петтер всегда был образцом для подражания. Но лыжные гонки интересны лишь ограниченному количеству людей. На протяжении всей моей карьеры многие игроки со всего мира бросали мне вызов, желая занять мое место в команде. Петтер будет одним из многих, кто потерпел неудачу, но попытался», – отметил Риисе.

Нортугу 40 лет, он двукратный олимпийский чемпион и 13-кратный чемпион мира в составе сборной Норвегии. Риисе 45 лет, он выигрывал Лигу чемпионов с «Ливерпулем» в 2005-м.

Петтер Нортуг победил на чемпионате Норвегии впервые с 2015 года. Он выиграл командный спринт вместе с братом Эвеном

Петтер Нортуг опередил Клэбо на финише марафона «Кобберлопет» и занял 4-е место

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: VG
logoЙон-Арне Риисе
logoПеттер Нортуг
logoбокс
logoлыжные гонки
logoсборная Норвегии
logoсборная Норвегии по футболу
logoЛиверпуль
logoпремьер-лига Англия
28 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Когда уже шахматист с фигуристом подерется?
Ответ Нерусский
Когда уже шахматист с фигуристом подерется?
Есть шахбокс там скрещены шахматы и бокс, но пока там только шахматисты выступали по понятным причинам)
Ответ Нерусский
Когда уже шахматист с фигуристом подерется?
Холланд с Гном Гномычем? Хм, эта битва будет легендарной!
Самый вежливый трешток за всю историю
Что происходит?
Почему всякая дичь так популярна?
Всё, кончились деньги с карьеры у Йона.
Один будет палками защищаться, другой нападать мячом.
Ответ OopsIDidItAgain
Один будет палками защищаться, другой нападать мячом.
Другой по привычке придёт водиннадцатером.
Ответ Капудастик
Я за лыжника
Но ружье у биатлониста)
Ответ Coongur
Но ружье у биатлониста)
Свендсен подстрахует своего друга)
Мир дичает всё больше. Кроме мордобоя. люди, похоже, не интересуются ничем.
Интересно будет НЕ посмотреть.
А слабо Коростылеву вызвать Большунова на бой в боксерском поединке, и все решить а очном поединке, а не заниматься словоблудием. На словах мы все ого-го, а когда коснись, под мамину юбку прячемся.
Лыжи в Telegram
Савелий Коростелев: «Большунов выиграл один из общих зачетов Кубка мира, когда норвежцы пропустили половину этапов из-за ковида. Кто-то помнит это?»
21 апреля, 10:44
Хедегарт не вернется в биатлон: «Мне не смогли предложить место в элите, только в резервной сборной»
21 апреля, 10:32
40-летний Петтер Нортуг опередил Клэбо на финише марафона «Кобберлопет» и занял 4-е место
18 апреля, 12:50Видео
