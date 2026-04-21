Лыжник Нортуг и экс-футболист «Ливерпуля» Риисе проведут боксерский поединок 17 октября

Лыжник Нортуг и экс-футболист «Ливерпуля» Риисе проведут боксерский поединок.

Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Петтер Нортуг проведет боксерский поединок с бывшим футболистом «Ливерпуля» и сборной Норвегии Йоном-Арне Риисе .

Выставочный бой пройдет 17 октября в норвежском Ларвике, в рамках вечера Celebrity Fight Night.

«Думаю, что Йон-Арне будет сильнее в первых двух раундах, а с третьего раунда и дальше проявятся мои марафонские гены, и тогда ему останется только держаться.

У Риисе едва ли хватит сил в ногах. Всю карьеру его вытягивали партнеры по команде. Теперь посмотрим, как он справится, когда окажется в ринге совсем один», – сказал Нортуг.

«Я уверен, что в трэштоке Петтер победит. В этом он чертовски хорош, знает, что нужно сказать. Но в боксерском поединке, думаю, решающими будут сила и мощь.

Я люблю лыжные гонки, а Петтер всегда был образцом для подражания. Но лыжные гонки интересны лишь ограниченному количеству людей. На протяжении всей моей карьеры многие игроки со всего мира бросали мне вызов, желая занять мое место в команде. Петтер будет одним из многих, кто потерпел неудачу, но попытался», – отметил Риисе.

Нортугу 40 лет, он двукратный олимпийский чемпион и 13-кратный чемпион мира в составе сборной Норвегии. Риисе 45 лет, он выигрывал Лигу чемпионов с «Ливерпулем» в 2005-м.

