  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • Светлана Ишмуратова: «Я бы не стала сравнивать результаты Большунова и Коростелева, потому что Савелий прошел Олимпиаду, психологически подустал»
0

Светлана Ишмуратова: «Я бы не стала сравнивать результаты Большунова и Коростелева, потому что Савелий прошел Олимпиаду, психологически подустал»

Ишмуратова: сравним Коростелева и Большунова, когда они вместе побегут на КМ.

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Ишмуратова считает, что лыжник Савелий Коростелев мог уступить Александру Большунову в финале Кубка России из-за усталости после Олимпиады.

«Я бы не стала сравнивать результаты Большунова и Коростелева, потому что Савелий прошел Олимпийские игры. Я так понимаю, что он психологически подустал, выдерживать прессинг непросто. То, что он немного проиграл Большунову в России, это абсолютно нормально. Не стоит сравнивать их показатели, все-таки была разная подготовка.

А сравнивать будем, когда они вместе побегут на Кубке мира. Я понимаю Большунова, который устал бегать на внутренних стартах. Очевидно, он готов составлять конкуренцию на международных соревнованиях, бороться с тем же Клэбо.

Коростелев и Дарья Непряева создали борьбу, не сложили руки, не стали ныть и стонать о прессинге и рассказывать, как им тяжело. Было приятно смотреть на них на Олимпиаде, у Савелия было обидное четвертое место, но все равно это было близко. Конечно, хотелось бы быть повыше, но вся страна болела за наших ребят.

Учитывая условия, в каких они выступали, они боролись до конца. Мне кажется, что они выполнили все цели и задачи», – отметила Ишмуратова.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: РИА Новости
logoСавелий Коростелев
logoОлимпиада-2026
logoлыжные гонки
logoКубок России
logoДарья Непряева
logoАлександр Большунов
logoсборная России жен (лыжные гонки)
logoСветлана Ишмуратова
logoсборная России (лыжные гонки)
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Лыжи в Telegram
