Олимпийский призер Панжинский: «Лыжники не популярны в нашей стране. Есть футболисты, которые ничего не добились, но их вся Россия знает»

Олимпийский призер Панжинский: ничего не добившихся футболистов знает вся страна.

Серебряный призер Олимпиады-2010 по лыжным гонкам Александр Панжинский считает, что у лыжников мало популярности в России.

«Лыжники не популярны в нашей стране. Есть футболисты, которые ничего не добились, но их вся Россия знает.

Мы – другая история. Не знают даже олимпийских чемпионов. Или же быстро забывают», – сказал Панжинский.