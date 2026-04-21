  • Олимпийский призер Панжинский: «Лыжники не популярны в нашей стране. Есть футболисты, которые ничего не добились, но их вся Россия знает»
79

Серебряный призер Олимпиады-2010 по лыжным гонкам Александр Панжинский считает, что у лыжников мало популярности в России.

«Лыжники не популярны в нашей стране. Есть футболисты, которые ничего не добились, но их вся Россия знает.

Мы – другая история. Не знают даже олимпийских чемпионов. Или же быстро забывают», – сказал Панжинский.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: РИА Новости
Дело не в футболистах, а в самом спорте. Футбол людям интересен а лыжи нет
Ответ Деревня31
что его удивляет.
на лыжах катаются только северные страны, причем не все, а в футбол играет весь мир.

к тому же в лыжах и биатлоне полно неинтересных соревнований когда раздельно стартуют и раздельно финишируют.
Ответ ЙозеМ Мирино 853
Когда наступил момент, что мнение великого Райкина стало авторитетным в вопросе популярности футбола?
Зато поносят вас наверняка меньше, чем футболистов. Везде есть свои плюсы)
Ответ Zdravstvuidrug
Кого угодно на этой планете поносят меньше, чем наших футболистов)) как в старом квн было: все знают, как в футбол играть, вся страна знает, одни мы - 11 калек
А гимнастки наши были еще круче, чем лыжники, а те же синхронистки так вообще золотой стандарт своего вида спорта, ну и? Есть много разных видов, всем спортсменам непросто, но не все виды одинаково интересны зрителю
Ключевое слово "Были."
Чо ты этим хотел сказать? Просто говоришь, что были, а теперь нет? Или утверждаешь, что были - неважно, в каком контексте и что мы об этом думаем? Или имеешь в виду, что просто были, философствуешь, типа все мы были, но ведь были?
Про наших футболистов, в отличие от лыжников, хотя бы знают, что они ничего не добились xD
Блин я искренне не могу понять что не так, по вашему, в его словах))
Он просто констатировал факт: лыжники не популярны в стране. Есть футболисты, которые ничего не добились и они популярнее олимпийца. Это констатация факта. Ну он же сказал, что-то типа «люди вы чего, это же ужас», либо «телеканалы хватит показывать футбол, показывайте лыжи». Нет))) он просто сказал факт
Может лыжникам для поднятия популярности начать посещать Кофеманию?
Либо ходить по шоу типа Титанов и тд
У вас хотя бы заработки, контракты, кубок мира, тур де ски, все дела. (Было)

У условных синхронисток вообще нет ничего а у них регалий сильно больше.

Условный Петя-бугай из 3 звена команды КХЛ нижней половины таблицы получает сильно больше.
Но и попасть, пройти огромный отбор, заиграть во взрослый футбол/хоккей тяжелее.
А слово "непопулярны" это Панжинский раздельно произнёс или неграмотные редакторы спортса уже так написали? Да ещё и в заголовке? Я, конечно, начинаю понимать (но не принимать), что неграмотность становится нормой, но не до такой же степени...
Ну не скажи .Большунова все знают особенно губерниев
Материалы по теме
Панжинский об исключении из сборной: «Это было решение Вяльбе. Мне было 28 лет, но она сказала – Саша, ты стар. Я был зол на нее»
20 апреля, 13:16
Александр Панжинский: «Большунов был в ранге любимца, а теперь наживает все больше недоброжелателей. Его путь чем-то напоминает путь Губерниева»
20 апреля, 11:07
Александр Панжинский: «Решение World Aquatics создает прецедент для FIS. Мы можем ссылаться на водные виды: нас принимают с флагом и гимном, и мы можем выступать»
15 апреля, 18:14
Рекомендуем
Главные новости
Владимир Путин: «Позорное поведение прежнего руководства МОК нанесло огромный ущерб олимпийскому движению»
сегодня, 18:18
Группа Бородавко проведет сборы в Турции, Малиновке и Италии
сегодня, 14:30
Багиян о недопуске к Паралимпиаде-2022: «На тот момент было очень обидно, грустно. Но мы не опустили рук, продолжали трудиться, веря в лучшее»
сегодня, 10:47
Дмитрий Свищев: «Флаг России должен присутствовать не только на церемонии награждения. Он должен быть на разминке, на тренировке»
сегодня, 10:41
Багиян об отказах иностранных паралимпийцев от совместных фото: «Думаю, ими просто руководят. За кулисами мы друг друга поздравляли и нормально общались»
сегодня, 09:11
Бронзовый призер ОИ-2002 в прыжках в трамплина Роберт Краньец попал в аварию на велосипеде в нетрезвом состоянии
сегодня, 08:09
Панжинский о лучшем лыжнике в истории: «Однозначно – Клэбо. Он невероятный гений»
сегодня, 06:37
Светлана Ишмуратова: «Я бы не стала сравнивать результаты Большунова и Коростелева, потому что Савелий прошел Олимпиаду, психологически подустал»
вчера, 17:25
Лыжник Нортуг и экс-футболист «Ливерпуля» Риисе проведут боксерский поединок 17 октября
вчера, 17:00
Губерниев о расследовании в отношении главы РУСАДА: «На фоне масштабного допуска российского спора нужно придумать что-то еще, чтобы закрыть нам дорогу»
вчера, 12:23
Ко всем новостям
Последние новости
Одерматт и Шиффрин победили в общих зачетах Кубка мира по горным лыжам
25 марта, 14:09
Клэбо и Диггинс победили в дистанционных зачетах Кубка мира по лыжам, Коростелев – 11-й, Непряева – 18-я
22 марта, 20:52
Крянин об объединении федераций лыжных видов: «Решение приняли для выстраивания четкой системы»
20 марта, 08:00
«Гусарские Коростелеву не передал, он отказался». Филиппов о дефиците презервативов в Олимпийских деревнях
16 марта, 13:19
Песков о санкциях Украины против российских параатлетов: «Это очередные абсурдные действия киевского режима»
16 марта, 10:31
«Были и более обнадеживающие результаты». Бородавко о 17-м месте Непряевой в марафоне
14 марта, 14:58
Велогонщик Закарин: «Разочарован тем, что на Олимпиаду по политическим причинам допустили только 13 россиян. Это неправильно»
26 февраля, 10:01
На «Сахалинском марафоне» провели флешмоб в честь Коростелева. Российский лыжник бежит 50 км на Олимпиаде
21 февраля, 11:05Фото
Мельниченко и Кусургашева выиграли «Сахалинский марафон» свободным стилем, Зародов и Шалабода – 2-е, Спицов и Заборская – 3-и
21 февраля, 10:50
Олег Матыцин: «Рад за нашего первопроходца в ски-альпинизме Филиппова, который достойно представил нашу страну на Олимпиаде»
19 февраля, 16:37
Рекомендуем