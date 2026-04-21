  • Савелий Коростелев: «Большунов выиграл один из общих зачетов Кубка мира, когда норвежцы пропустили половину этапов из-за ковида. Кто-то помнит это?»
Савелий Коростелев: «Большунов выиграл один из общих зачетов Кубка мира, когда норвежцы пропустили половину этапов из-за ковида. Кто-то помнит это?»

Коростелев: победы останутся в истории, никто не вспомнит, что россиян не было.

Лыжник Савелий Коростелев считает, что отсутствие российских спортсменов на международной арене быстро забудется.

«К сожалению, наши спортсмены долгое время были отстранены, только сейчас потихоньку начинается период возвращения. Но через десять лет никто не будет вспоминать, что в какой-то момент не хватало наших атлетов.

Допустим, Большунов выиграл один из общих зачетов Кубка мира, когда норвежская команда пропустила половину этапов из-за COVID-19. Кто-то помнит это? Нет. В истории осталась победа Александра Большунова в общем зачете. Здесь то же самое, к сожалению», – заявил Коростелев. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: РИА Новости
Дальше заголовка видимо не прочитал никто, молодцы Спортс, умеете набрасывать
Дальше заголовка видимо не прочитал никто, молодцы Спортс, умеете набрасывать
А что там дальше заголовка такое, что меняет суть? Он хотел приуменьшить достижения Большунова, он это и попытался сделать, и не случайно я считаю
Дальше заголовка видимо не прочитал никто, молодцы Спортс, умеете набрасывать
Комментарий удален модератором
Коростелев забыл о триумфе Большунова на Олимпиаде, когда норвежцы были в сильнейшем составе.
Коростелев забыл о триумфе Большунова на Олимпиаде, когда норвежцы были в сильнейшем составе.
Комментарий скрыт
Комментарий скрыт
Товарищ Сорин, перелогиньтесь
Что-то у Савелия после уничтожения на ЧР совсем колпак потёк
Что-то у Савелия после уничтожения на ЧР совсем колпак потёк
стоит читать дальше заголовка
Что-то у Савелия после уничтожения на ЧР совсем колпак потёк
Комментарий скрыт
Вот только в тот сезон никто не запрещал норвежцам участвовать хоть во всех этапах кубка мира. Сами не хотели - их право. Коростелев действительно не видит разницу?
Вот только в тот сезон никто не запрещал норвежцам участвовать хоть во всех этапах кубка мира. Сами не хотели - их право. Коростелев действительно не видит разницу?
Ну, местные хейтеры, как и Савелий, не видят разницы
Вот только в тот сезон никто не запрещал норвежцам участвовать хоть во всех этапах кубка мира. Сами не хотели - их право. Коростелев действительно не видит разницу?
Им тоже никто не запрещает
Если бы захотели уже давно могли бы участвовать
Я помню все. Я так же помню, что они начали пропускать когда стало понятно что он выиграет в этом году
Я помню все. Я так же помню, что они начали пропускать когда стало понятно что он выиграет в этом году
Комментарий скрыт
Я помню все. Я так же помню, что они начали пропускать когда стало понятно что он выиграет в этом году
Ну погугли посмотри. Они пропустили пару этапов из за ковида и стали готовится к ЧМ. Решили полностью пропустить тур де ски. Дальше уже выборочно выступали. Если конкретно думаю после третьего этапа было принято решение что они не борются за КМ.
А потом Большунова не пустили на несколько пиковых сезонов
Ввели кучу спринтов
Сократили дистанции
Таких "если бы" и в другую сторону напридумывать можно
А потом Большунова не пустили на несколько пиковых сезонов Ввели кучу спринтов Сократили дистанции Таких "если бы" и в другую сторону напридумывать можно
Комментарий скрыт
Комментарий скрыт
Сорин, ты?
Коростелев очевидно не видит разницы,между исключением под надуманным предлогом и добровольным отказом))
Коростелев очевидно не видит разницы,между исключением под надуманным предлогом и добровольным отказом))
Сколько неумных людей минусует,потеряшки они
Коростелев очевидно не видит разницы,между исключением под надуманным предлогом и добровольным отказом))
Он подписал документ, по которому ему дали допуск, теперь отрабатывает обязательства.
Савелий - лучший в искусстве пробивать очередное дно каждой новой репликой.
Это надо суметь приравнять сбежавших в ковидный сезон норвежских трусов к апартеиду при допусках.
Ну и заодно попытаться обесценить достижения того, кому сам Коростышев в подмётки не годится.
Он уже даже не смешон, а жалок, вместе со скорой эскортниц в комментариях
Савелий - лучший в искусстве пробивать очередное дно каждой новой репликой. Это надо суметь приравнять сбежавших в ковидный сезон норвежских трусов к апартеиду при допусках. Ну и заодно попытаться обесценить достижения того, кому сам Коростышев в подмётки не годится. Он уже даже не смешон, а жалок, вместе со скорой эскортниц в комментариях
Коростылю надо наоборот тянуться наверх хоть немного до уровня Саши дойти, но бьётся об дно и ищет ещё там люк.
Логика коростелева и его соевых фанаток предельно ясна: если мы русские побеждали в отсутствии норвежских допингистов, эти победы надо обесценивать.
Если норвежские допингисты побеждают в отсутствии русских ввиду противозаконного русофобского бана, то они молодцы, и это наши проблемы.
Соевые они такие))
Соевый кумир продолжает пытаться поддерживать интерес к своей жалкой персоне за счет великого Большунова.
Соевый кумир продолжает пытаться поддерживать интерес к своей жалкой персоне за счет великого Большунова.
Комментарий скрыт
Комментарий скрыт
Величие - по Большуновским титулам. Этот факт никто не оспаривает.
Светлана Ишмуратова: «Я немного болела за Клэбо на Олимпиаде. Он смог выиграть все гонки – для меня это был великий, непревзойденный и очень интересный момент»
18 апреля, 12:10
Норвежский журналист Салтведт: «Сейчас Клэбо намного опережает Большунова и всех остальных»
18 апреля, 10:06
Большунов, Коростелев, Терентьева, Степанова включены в проект состава сборной России на сезон‑2026/27
16 апреля, 06:22
Лыжник Сергей Волков тренируется в США. Он выложил совместное фото с американкой Крамер
сегодня, 07:51Видео
Линн Сван: «Приятно наконец избавиться от вопроса: «Ну когда же ты уже возьмешь медаль крупного турнира?»
сегодня, 07:27
Бородавко о переходе Спицова в группу Сорина: «Я как тренер не могу дать Денису большего, чтобы он мог развиваться дальше»
вчера, 19:19
Эмиль Иверсен: «Я продолжаю карьеру. Моя цель – выступить на чемпионате мира-2027 в Фалуне»
вчера, 15:34
Светлана Журова: «Наш президент оказался истинным демократом. Он дал спортсменам возможность самим принять решение – соревноваться в нейтральном статусе или нет»
23 апреля, 13:54
Губерниев о выдвижении Элиаша на пост главы FIS: «Это хороший знак, что поступательное движение по допуску российских лыж продолжится»
23 апреля, 13:37
Егор Сорин: «Решение об уходе Волкова из сборной России принял не он сам, а тренерский штаб. Сергей не может выполнять определенные требования»
23 апреля, 13:32
Журова о возвращении российских спортсменов: «У ряда людей остается желание нас отстранять. Они просто не хотят сильного соперника, привыкли без нас»
23 апреля, 11:55
Дмитрий Губерниев: «На примирительной встрече подарю Вяльбе букет цветов и свой компакт-диск с автографом»
23 апреля, 08:49
Йохан Элиаш выдвинут в президенты FIS от Грузии. В списке еще 4 кандидата
23 апреля, 06:45
Одерматт и Шиффрин победили в общих зачетах Кубка мира по горным лыжам
25 марта, 14:09
Клэбо и Диггинс победили в дистанционных зачетах Кубка мира по лыжам, Коростелев – 11-й, Непряева – 18-я
22 марта, 20:52
Крянин об объединении федераций лыжных видов: «Решение приняли для выстраивания четкой системы»
20 марта, 08:00
«Гусарские Коростелеву не передал, он отказался». Филиппов о дефиците презервативов в Олимпийских деревнях
16 марта, 13:19
Песков о санкциях Украины против российских параатлетов: «Это очередные абсурдные действия киевского режима»
16 марта, 10:31
«Были и более обнадеживающие результаты». Бородавко о 17-м месте Непряевой в марафоне
14 марта, 14:58
Велогонщик Закарин: «Разочарован тем, что на Олимпиаду по политическим причинам допустили только 13 россиян. Это неправильно»
26 февраля, 10:01
На «Сахалинском марафоне» провели флешмоб в честь Коростелева. Российский лыжник бежит 50 км на Олимпиаде
21 февраля, 11:05Фото
Мельниченко и Кусургашева выиграли «Сахалинский марафон» свободным стилем, Зародов и Шалабода – 2-е, Спицов и Заборская – 3-и
21 февраля, 10:50
Олег Матыцин: «Рад за нашего первопроходца в ски-альпинизме Филиппова, который достойно представил нашу страну на Олимпиаде»
19 февраля, 16:37
