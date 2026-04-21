Савелий Коростелев: «Большунов выиграл один из общих зачетов Кубка мира, когда норвежцы пропустили половину этапов из-за ковида. Кто-то помнит это?»

Коростелев: победы останутся в истории, никто не вспомнит, что россиян не было.

Лыжник Савелий Коростелев считает, что отсутствие российских спортсменов на международной арене быстро забудется.

«К сожалению, наши спортсмены долгое время были отстранены, только сейчас потихоньку начинается период возвращения. Но через десять лет никто не будет вспоминать, что в какой-то момент не хватало наших атлетов.

Допустим, Большунов выиграл один из общих зачетов Кубка мира, когда норвежская команда пропустила половину этапов из-за COVID-19. Кто-то помнит это? Нет. В истории осталась победа Александра Большунова в общем зачете. Здесь то же самое, к сожалению», – заявил Коростелев.