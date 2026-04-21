Савелий Коростелев: «Большунов выиграл один из общих зачетов Кубка мира, когда норвежцы пропустили половину этапов из-за ковида. Кто-то помнит это?»
Коростелев: победы останутся в истории, никто не вспомнит, что россиян не было.
Лыжник Савелий Коростелев считает, что отсутствие российских спортсменов на международной арене быстро забудется.
«К сожалению, наши спортсмены долгое время были отстранены, только сейчас потихоньку начинается период возвращения. Но через десять лет никто не будет вспоминать, что в какой-то момент не хватало наших атлетов.
Допустим, Большунов выиграл один из общих зачетов Кубка мира, когда норвежская команда пропустила половину этапов из-за COVID-19. Кто-то помнит это? Нет. В истории осталась победа Александра Большунова в общем зачете. Здесь то же самое, к сожалению», – заявил Коростелев.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: РИА Новости
225 комментариев
Если бы захотели уже давно могли бы участвовать
Ввели кучу спринтов
Сократили дистанции
Таких "если бы" и в другую сторону напридумывать можно
Это надо суметь приравнять сбежавших в ковидный сезон норвежских трусов к апартеиду при допусках.
Ну и заодно попытаться обесценить достижения того, кому сам Коростышев в подмётки не годится.
Он уже даже не смешон, а жалок, вместе со скорой эскортниц в комментариях
Если норвежские допингисты побеждают в отсутствии русских ввиду противозаконного русофобского бана, то они молодцы, и это наши проблемы.
Соевые они такие))