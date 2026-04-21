Хедегарт не вернется в биатлон: «Мне не смогли предложить место в элите, только в резервной сборной»
Двукратный олимпийский чемпион Эйнар Хедегарт останется в лыжных гонках, так не получил место в основе сборной Норвегии по биатлону.
Хедегарт заявлял, что вернется в биатлон, если ему предложат место в основе сборной.
«Сейчас моя ближайшая цель — показывать хорошие результаты в спринте свободным стилем, а позже и в классике, чтобы в долгосрочной перспективе стать сильным универсалом.
Мне не смогли предложить место в элите, только в резервной сборной. Я же четко дал понять: либо основа, либо ничего.
Чувства смешанные. Но резерв — это слишком большой риск. Я не могу оправдать это перед самим собой. Там и условия хуже, и спарринг-партнеры слабее, ведь именно основная сборная по биатлону — лучшая команда в мире.
Я разочарован, но я был к этому готов. Я получал довольно позитивные сигналы от многих людей, с которыми общался, и надеялся на лучшее, но в итоге не сложилось. При этом добавлю, что у нас был хороший диалог с федерацией биатлона. Они провели тщательную оценку», — заявил Хедегарт.
Ультиматум в Норвегии: лыжник-чемпион рвется в биатлон мимо правил
плохая стрельба и что удивительно, несмотря на железное топ3 в лыжах свободным стилем, в биатлоне скоростью прям жесткой доминации не было, даже на кибу, вероятно Хедегарт не совсем понимал как раскладывать силы в биатлоне. Ну и смысл давать место ему в сборной?.