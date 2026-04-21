Хедегарт не вернется в биатлон: «Мне не смогли предложить место в элите, только в резервной сборной»

Двукратный олимпийский чемпион Эйнар Хедегарт останется в лыжных гонках, так не получил место в основе сборной Норвегии по биатлону.

Хедегарт заявлял, что вернется в биатлон, если ему предложат место в основе сборной.

«Сейчас моя ближайшая цель — показывать хорошие результаты в спринте свободным стилем, а позже и в классике, чтобы в долгосрочной перспективе стать сильным универсалом.

Мне не смогли предложить место в элите, только в резервной сборной. Я же четко дал понять: либо основа, либо ничего.

Чувства смешанные. Но резерв — это слишком большой риск. Я не могу оправдать это перед самим собой. Там и условия хуже, и спарринг-партнеры слабее, ведь именно основная сборная по биатлону — лучшая команда в мире.

Я разочарован, но я был к этому готов. Я получал довольно позитивные сигналы от многих людей, с которыми общался, и надеялся на лучшее, но в итоге не сложилось. При этом добавлю, что у нас был хороший диалог с федерацией биатлона. Они провели тщательную оценку», — заявил Хедегарт.

