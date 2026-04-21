  • Хедегарт не вернется в биатлон: «Мне не смогли предложить место в элите, только в резервной сборной»
Хедегарт не вернется в биатлон: «Мне не смогли предложить место в элите, только в резервной сборной»

Хедегарт останется в лыжных гонках, он не получил место в биатлонной сборной.

Двукратный олимпийский чемпион Эйнар Хедегарт останется в лыжных гонках, так не получил место в основе сборной Норвегии по биатлону.

Хедегарт заявлял, что вернется в биатлон, если ему предложат место в основе сборной. 

«Сейчас моя ближайшая цель — показывать хорошие результаты в спринте свободным стилем, а позже и в классике, чтобы в долгосрочной перспективе стать сильным универсалом.

Мне не смогли предложить место в элите, только в резервной сборной. Я же четко дал понять: либо основа, либо ничего.

Чувства смешанные. Но резерв — это слишком большой риск. Я не могу оправдать это перед самим собой. Там и условия хуже, и спарринг-партнеры слабее, ведь именно основная сборная по биатлону — лучшая команда в мире.

Я разочарован, но я был к этому готов. Я получал довольно позитивные сигналы от многих людей, с которыми общался, и надеялся на лучшее, но в итоге не сложилось. При этом добавлю, что у нас был хороший диалог с федерацией биатлона. Они провели тщательную оценку», — заявил Хедегарт.

Ультиматум в Норвегии: лыжник-чемпион рвется в биатлон мимо правил

Опубликовала: Мария Величко
Источник: VG
все по честному, нет отбора нет сборной. отберись и возьмут. а иначе надо кого-то, кто попал трудом и потом, и в кого кстати также вбухивали кучи денгов, нужно исключать, ради "звездочки"
Ответ штрафной круг
Его предложение было не заменить кого, а получить вайлдкард на дополнительное седьмое место.
Ответ штрафной круг
Т.е серебро в спринте на ЧН и лучших ход с не самой плохой стрельбой это показатель ,а чем был лучше га ЧН БОТН =он просрал и спринт и пасьют и стрельбой и ходом
Изначально было бредовой идеей хорошими результатами в другом виде спорта шантажировать тренеров о выделении ему какого-то доп.места. Если действительно хорош - докажи это результатами на отборе.
Ответ limitforever
Похоже он и сам в себя не очень верит в биатлоне, так быстро сложил лапки, даже не пытается через резерв попасть в команду.
Ответ limitforever
Речь шла о тренировках с основной сборной, и такой прецедент был, летом в основной сборной тренировалось 7 спортсменов. Такое ощущение, что просто струсили, а если учесть, что и с резервом не очень, получат от франков больно по носу
Ну и отлично, в лыжах он гораздо более конкурентен
так ты и не элитный биатлонист
плохая стрельба и что удивительно, несмотря на железное топ3 в лыжах свободным стилем, в биатлоне скоростью прям жесткой доминации не было, даже на кибу, вероятно Хедегарт не совсем понимал как раскладывать силы в биатлоне. Ну и смысл давать место ему в сборной?.
Ну или как варик - натренить стрельбу за лето и размазать всю сборную на предэтапных гонках сезона)
Похоже , почешут еще репу чинуши от биатлона , по сути сейчас у норгов средняя команда и уже довольно возрастная -Ветле 34г-Дале -Лагрейду в 2027 г стукнет 30-Ботн вообще по полсезона болеет каждый год -Фрей не то не се , как и Улдаль-резерв вообще не какой -за год все рухнули в низ -на КИБУ франки норгов в клочья порвали-и отказаться от такой ракеты , просто тупость-а Хедегард и в лыжах не пропал и не пропадет.
Ответ Глеб Вихрев
эта "средняя команда" сколько медалей в личке на ОИ выиграла, лол?
Оставайся в лыжах
Так а что жалеть и сомневаться, в лыжах УЖЕ сложилось, как бы там дальше ни пошло. А в норвежском биатлоне и без Хэдегарта конкуренция сильная, пробиться такому нестабильному стрелку сложно, когда есть Стурла, Ветле, Ботн, Дале.
