Наталья Крамаренко: «Если критерии не поменяются, смысла подавать на нейтральный статус не будет. У меня ведь нет допинг-тестов по заказу FIS»

Крамаренко: если критерии не поменяют, смысла подавать на нейтральный статус нет.

Российская лыжница Наталья Крамаренко высказалась о допуске к международным турнирам в нейтральном статусе.

– Очень хочется попасть на Кубок мира! Ну или хотя бы на молодежный чемпионат мира – у меня же последний год в этой категории остается. Попробовать свои силы на международном уровне.

– Будешь подавать на нейтральный статус?

– Я хорошенько подумаю над этим вопросом. Если критерии не поменяются, тогда и смысла особого не будет. Практически всем, кто подавал, пришел отказ. У меня ведь нет допинг-тестов, которые были сданы по заказу международной федерации. А уже на этом основании отказывали. Надеюсь, что либо критерии как-то поменяют, либо допустят уже без ограничений.

– А за международным сезоном следила?

– Почти все гонки Кубка мира смотрела и Олимпиаду. Знаете, я же там не была, но в глаза бросается большое количество поворотов, которых у нас нет. И скорости бешеные. Вроде бы на Сахалине был круг с поворотами, однако по времени мы его проходили очень медленно, скорости другие.

У меня были подозрения, что Савелию Коростелеву и Дарье Непряевой будет очень сложно в квалификациях, поскольку там все другое. Наверное, чтобы там в забеги попадать, здесь нужно в квалификации из тройки не выпадать.

– Если предположить, что нас допускают и ты пробьешься в число тех, кто выступит на международных стартах, над чем больше всего придется поработать?

– Совершенно точно над техникой прохождения спусков. Это не самая сильная моя сторона. Но это нужно быть на тех трассах, привыкнуть просто, – сказала Крамаренко.