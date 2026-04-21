  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  Наталья Крамаренко: «Если критерии не поменяются, смысла подавать на нейтральный статус не будет. У меня ведь нет допинг-тестов по заказу FIS»
0

Наталья Крамаренко: «Если критерии не поменяются, смысла подавать на нейтральный статус не будет. У меня ведь нет допинг-тестов по заказу FIS»

Российская лыжница Наталья Крамаренко высказалась о допуске к международным турнирам в нейтральном статусе.

– Очень хочется попасть на Кубок мира! Ну или хотя бы на молодежный чемпионат мира – у меня же последний год в этой категории остается. Попробовать свои силы на международном уровне.

– Будешь подавать на нейтральный статус?

– Я хорошенько подумаю над этим вопросом. Если критерии не поменяются, тогда и смысла особого не будет. Практически всем, кто подавал, пришел отказ. У меня ведь нет допинг-тестов, которые были сданы по заказу международной федерации. А уже на этом основании отказывали. Надеюсь, что либо критерии как-то поменяют, либо допустят уже без ограничений.

– А за международным сезоном следила?

– Почти все гонки Кубка мира смотрела и Олимпиаду. Знаете, я же там не была, но в глаза бросается большое количество поворотов, которых у нас нет. И скорости бешеные. Вроде бы на Сахалине был круг с поворотами, однако по времени мы его проходили очень медленно, скорости другие.

У меня были подозрения, что Савелию Коростелеву и Дарье Непряевой будет очень сложно в квалификациях, поскольку там все другое. Наверное, чтобы там в забеги попадать, здесь нужно в квалификации из тройки не выпадать.

– Если предположить, что нас допускают и ты пробьешься в число тех, кто выступит на международных стартах, над чем больше всего придется поработать?

– Совершенно точно над техникой прохождения спусков. Это не самая сильная моя сторона. Но это нужно быть на тех трассах, привыкнуть просто, – сказала Крамаренко.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Чемпионат»
logoлыжные гонки
Наталья Крамаренко
logoсборная России жен (лыжные гонки)
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Лыжи в Telegram
Материалы по теме
Наталья Крамаренко: «Меня четвертый год подряд не берут в сборную, хотя я выполняю все критерии. Бессмысленно обсуждать это решение при двойных стандартах»
11 минут назад
Дмитрий Свищев: «Для серьезной подготовки необходимо иметь свою летнюю базу на леднике. Местом для базы должен стать Эльбрус»
19 апреля, 16:56
Светлана Ишмуратова: «Я немного болела за Клэбо на Олимпиаде. Он смог выиграть все гонки – для меня это был великий, непревзойденный и очень интересный момент»
18 апреля, 12:10
Рекомендуем
Главные новости
Наталья Крамаренко: «Меня четвертый год подряд не берут в сборную, хотя я выполняю все критерии. Бессмысленно обсуждать это решение при двойных стандартах»
11 минут назад
Бывший менеджер лыжной сборной Швеции Бистрем: «Я разочарован тем, что некоторые лыжники действовали у меня за спиной. То, как они это делали — подло»
сегодня, 08:29
Зайцева о Большунове: «Статус олимпийского чемпиона многому обязывает, ты уже не сам по себе. Быть звездой – это большое испытание, и этому тоже надо учиться»
вчера, 20:43
Швеция и Великобритания не выдвинули Элиаша на переизбрание главой FIS, но это сделала Армения. По правилам, у кандидата должно быть соответствующее гражданство
вчера, 19:02
Юрий Бородавко: «Травмы, которые были у Большунова до этого сезона, дают о себе знать. На сто процентов залечить их все-таки не удается»
вчера, 14:37
Губерниев ответил Панжинскому на критику: «Если комментатор нейтральный и беспристрастный, значит, он превратится в тыкву. Машины будут нейтральные, но это же фигня на постном масле»
вчера, 14:13
Панжинский об исключении из сборной: «Это было решение Вяльбе. Мне было 28 лет, но она сказала – Саша, ты стар. Я был зол на нее»
вчера, 13:16
Александр Панжинский: «Большунов был в ранге любимца, а теперь наживает все больше недоброжелателей. Его путь чем-то напоминает путь Губерниева»
вчера, 11:07
Дмитрий Свищев: «Для серьезной подготовки необходимо иметь свою летнюю базу на леднике. Местом для базы должен стать Эльбрус»
19 апреля, 16:56
Филиппов и Рачинская победили в индивидуальных гонках на чемпионате России по ски-альпинизму
19 апреля, 13:58
Ко всем новостям
Последние новости
Одерматт и Шиффрин победили в общих зачетах Кубка мира по горным лыжам
25 марта, 14:09
Клэбо и Диггинс победили в дистанционных зачетах Кубка мира по лыжам, Коростелев – 11-й, Непряева – 18-я
22 марта, 20:52
Крянин об объединении федераций лыжных видов: «Решение приняли для выстраивания четкой системы»
20 марта, 08:00
«Гусарские Коростелеву не передал, он отказался». Филиппов о дефиците презервативов в Олимпийских деревнях
16 марта, 13:19
Песков о санкциях Украины против российских параатлетов: «Это очередные абсурдные действия киевского режима»
16 марта, 10:31
«Были и более обнадеживающие результаты». Бородавко о 17-м месте Непряевой в марафоне
14 марта, 14:58
Велогонщик Закарин: «Разочарован тем, что на Олимпиаду по политическим причинам допустили только 13 россиян. Это неправильно»
26 февраля, 10:01
На «Сахалинском марафоне» провели флешмоб в честь Коростелева. Российский лыжник бежит 50 км на Олимпиаде
21 февраля, 11:05Фото
Мельниченко и Кусургашева выиграли «Сахалинский марафон» свободным стилем, Зародов и Шалабода – 2-е, Спицов и Заборская – 3-и
21 февраля, 10:50
Олег Матыцин: «Рад за нашего первопроходца в ски-альпинизме Филиппова, который достойно представил нашу страну на Олимпиаде»
19 февраля, 16:37
Рекомендуем