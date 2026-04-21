  • Наталья Крамаренко: «Меня четвертый год подряд не берут в сборную, хотя я выполняю все критерии. Бессмысленно обсуждать это решение при двойных стандартах»
Наталья Крамаренко: «Меня четвертый год подряд не берут в сборную, хотя я выполняю все критерии. Бессмысленно обсуждать это решение при двойных стандартах»

Крамаренко: меня четвертый год не берут в сборную, хотя я выполняю все критерии.

Лыжница Наталья Крамаренко высказалась о непопадании в сборную России. 

В сезоне-2025/26 22-летняя Крамаренко победила в спринте на Кубке России в Ижевске, взяла серебро в Казани и бронзу на первенстве России среди спортсменов до 23 лет. На чемпионате России выиграла золото в командном спринте с Екатериной Евтягиной.

– Наташа, когда ты узнала, что в составе на следующий сезон тебя не будет?

– На финале Кубка России. Там и сказали, что рассчитывать не на что, меня точно в национальной команде не будет. Это обидно и несправедливо.

– Мотивацию от такого не потеряешь?

– Нет, конечно. Меня четвертый год подряд не берут, хотя я выполняю все критерии. Уже иммунитет выработался. Бессмысленно обсуждать это решение при двойных стандартах.

– А тренеры сборной, руководство федерации как-то объясняют свое решение?

– Да никак не объясняют. Просто говорят – она не потянет. Правильно говорит мой тренер Наталья Михайловна Торбеева – а вы знаете, как она тренируется, что делает? Нет. Но вердикт уже вынесен. Никто из тренеров сборной не выражает желания со мной поработать.

– Ты сама еще хочешь в сборную?

– Сложный вопрос. Конечно, было бы интересно поработать на таком уровне, однако, когда тебе прямо говорят, что не хотят видеть в команде, зачем туда рваться? Честно, за четыре года я смирилась. Глупо обижаться, раз у меня такие результаты сейчас. В прошлом сезоне Елена Валерьевна Вяльбе говорила Наталье Михайловне, что мы с Машей (сестра-близнец Натальи) еще сырые и нам рано в сборную, – сказала Крамаренко.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Чемпионат»
