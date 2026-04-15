  • Юлия Чепалова: «Россия – топовая страна в лыжах. Когда ее нет на Олимпийских играх, это уже недоолимпиада»
Юлия Чепалова: «Россия – топовая страна в лыжах. Когда ее нет на Олимпийских играх, это уже недоолимпиада»

Трехкратная олимпийская чемпионка Юлия Чепалова высказалась о конкуренции в лыжных гонках на международных стартах. 

– Недавно норвежский чемпион Мартин Сундбю признался, что вид спорта умирает. В том числе из-за доминирования одной страны, но назвал также еще ряд факторов, в том числе финансирование. Согласны с ним?
 
– На сто процентов. Раньше как было интересно смотреть. Много стран были в топе – Россия, Италия, Германия, другие. А сейчас одни норвежцы. Но они ведь тоже молодцы, они сделали все, чтобы их спортсмены были в топе. Просто всех подчистили, всех убрали, все сделали для спортсменов.

– А теперь никто не хочет смотреть за их бесконечным доминированием.

– И правильно. Я вот лично не смотрю эти гонки. Включаю только тогда, когда бегут Савелий Коростелев или Дарья Непряева. А так я даже не собираюсь. Какой смысл мне смотреть на норвежцев или шведов? В ленте новостей посмотрю и буду знать. Я не за то, чтобы деньги им платить за то, что я включу что-то.

– Тот же Сундбю вспоминал гонки начала 2010-х, когда можно было назвать более 10 претендентов на победу из разных стран.
 
– Все так, а сейчас интереса нет. Они должны говорить своим функционерам.

– Самое простое решение – допустить Россию?

– Если допустят наших, все остальные подтянутся. Потому что будет азарт и мечта обогнать российского спортсмена. Норвежцы уже настолько намозолили всем глаза, что стало неинтересно. Никто не подвергает сомнению то, что они быстро бегают. Но дело то не в этом.

– Клэбо зато успел собрать все возможные медали. Вы считаете его достижения легитимными в условиях отсутствия российских лыжников?
 
– Россия – топовая страна в лыжах. Когда ее нет на Олимпийских играх, это уже недоолимпиада. Все века россияне были на Играх и вдруг перестали допускаться. Клэбо, конечно, молодец, что выиграл. Он трудяга, но это совершенно не то без здоровой конкуренции. Где-то один француз или итальянец вклинится, а наших нет. Откуда взяться конкуренции? У нас спортсмены очень сильные помимо Савелия. Выпусти любого, и он как собака всех закусает, – сказала Чепалова.

Мартин Сундбю: «В мужских лыжных гонках полностью отсутствует международная конкуренция. Мы должны ограничить возможность Норвегии быть настолько доминирующей»

Опубликовала: Мария Величко
Источник: РИА Новости
РИА Новости
У меня только один вопрос. Почему кумиры моего детства на регулярной основе пробивают очередное дно своими подобострастными заявлениями? Совсем кушать нечего?
У меня только один вопрос. Почему кумиры моего детства на регулярной основе пробивают очередное дно своими подобострастными заявлениями? Совсем кушать нечего?
Просто Вы повзрослели и стало с кумирами всё понятно.
У меня только один вопрос. Почему кумиры моего детства на регулярной основе пробивают очередное дно своими подобострастными заявлениями? Совсем кушать нечего?
И в чём она не права? Почему недопуск одной из сильнейших команд нужно считать нормальным?
Когда же эта ущербность в голове перерастет в самоуважение? Интересно, а если бы побеждали только наши в лыжах, она бы также размышляла? Интересно, а наше доминирование в художественной гимнастике она тоже лет 20 значит не смотрела? А синхронное плавание? Или это только, когда кто-то доминирует ей не интересно, а когда мы, то "это другое"?
Когда же эта ущербность в голове перерастет в самоуважение? Интересно, а если бы побеждали только наши в лыжах, она бы также размышляла? Интересно, а наше доминирование в художественной гимнастике она тоже лет 20 значит не смотрела? А синхронное плавание? Или это только, когда кто-то доминирует ей не интересно, а когда мы, то "это другое"?
Наши доминируют в присутствии всех желающих
секту свидетелей клебовых все устраивает, у них все норм, не видят в этом проблем
Так у вас же вроде своя олимпиада была - союзная, не то?
на ПОСЛЕДНИХ ЧМ по лыжам 2019 -2021 гг где выступали россияне --они смогли выиграть лишь 1 (ОДНУ) золотую медаль -норги 19 золотых , что то собаки видно были беззубые-одно бла бла , а глянь статистику и все ее домыслы и выводы в опе-квасной паритотизм превыше всего .
на ПОСЛЕДНИХ ЧМ по лыжам 2019 -2021 гг где выступали россияне --они смогли выиграть лишь 1 (ОДНУ) золотую медаль -норги 19 золотых , что то собаки видно были беззубые-одно бла бла , а глянь статистику и все ее домыслы и выводы в опе-квасной паритотизм превыше всего .
А теперь представь гипотетическую ситуацию на следующий олимпийский цикл:
- все должности в ФИС переходят к представителям России и РБ;
- все лыжные гонки проходят на нашей и белорусской территории;
- все организационно-судейские мероприятия проводят тока наши представители;
- все проверочные(допинг, смазки и пр.) мероприятия проводят тока наши организации;
- и пр. и пр.
Сколько медалей выиграют наши лыжники, а сколько норвежские? Да будут ли они вообще в этом участвовать?
А теперь представь гипотетическую ситуацию на следующий олимпийский цикл: - все должности в ФИС переходят к представителям России и РБ; - все лыжные гонки проходят на нашей и белорусской территории; - все организационно-судейские мероприятия проводят тока наши представители; - все проверочные(допинг, смазки и пр.) мероприятия проводят тока наши организации; - и пр. и пр. Сколько медалей выиграют наши лыжники, а сколько норвежские? Да будут ли они вообще в этом участвовать?
Так в чем проблема, мы не участвуем и незачем туда рваться и бегаем у себя по своим
правилам.
Чепалову не слышно было лет 10-12. Кто и почему стал ей звонить и задавать вопросы?
А чего не понравилось комментаторам?
Что Россия - топовая страна в лыжах?
Что ей неинтересно без нас смотреть гонки?
Что у Клэбо не было серьезных конкурентов?
Чего не так-то?
Наша песня хороша...
Интересно что Чепалова думает на тему легитимности победы хоккейной сборной на ОИ-2018
Интересно что Чепалова думает на тему легитимности победы хоккейной сборной на ОИ-2018
а туда какую-то сборную не пустили? 🤔
а туда какую-то сборную не пустили? 🤔
Не было нормального состава, как в Италии. Значит, недоолимпиада, недопобедители)
"Откуда взяться конкуренции? У нас спортсмены очень сильные помимо Савелия. Выпусти любого, и он как собака всех закусает, – сказала Чепалова" - это как закусает?
