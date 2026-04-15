Юлия Чепалова: «Россия – топовая страна в лыжах. Когда ее нет на Олимпийских играх, это уже недоолимпиада»

Чепалова: когда России нет на Олимпийских играх, это уже недоолимпиада.

Трехкратная олимпийская чемпионка Юлия Чепалова высказалась о конкуренции в лыжных гонках на международных стартах.

– Недавно норвежский чемпион Мартин Сундбю признался, что вид спорта умирает. В том числе из-за доминирования одной страны, но назвал также еще ряд факторов, в том числе финансирование. Согласны с ним?



– На сто процентов. Раньше как было интересно смотреть. Много стран были в топе – Россия, Италия, Германия, другие. А сейчас одни норвежцы. Но они ведь тоже молодцы, они сделали все, чтобы их спортсмены были в топе. Просто всех подчистили, всех убрали, все сделали для спортсменов.

– А теперь никто не хочет смотреть за их бесконечным доминированием.

– И правильно. Я вот лично не смотрю эти гонки. Включаю только тогда, когда бегут Савелий Коростелев или Дарья Непряева. А так я даже не собираюсь. Какой смысл мне смотреть на норвежцев или шведов? В ленте новостей посмотрю и буду знать. Я не за то, чтобы деньги им платить за то, что я включу что-то.

– Тот же Сундбю вспоминал гонки начала 2010-х, когда можно было назвать более 10 претендентов на победу из разных стран.



– Все так, а сейчас интереса нет. Они должны говорить своим функционерам.

– Самое простое решение – допустить Россию?

– Если допустят наших, все остальные подтянутся. Потому что будет азарт и мечта обогнать российского спортсмена. Норвежцы уже настолько намозолили всем глаза, что стало неинтересно. Никто не подвергает сомнению то, что они быстро бегают. Но дело то не в этом.

– Клэбо зато успел собрать все возможные медали. Вы считаете его достижения легитимными в условиях отсутствия российских лыжников?



– Россия – топовая страна в лыжах. Когда ее нет на Олимпийских играх, это уже недоолимпиада. Все века россияне были на Играх и вдруг перестали допускаться. Клэбо, конечно, молодец, что выиграл. Он трудяга, но это совершенно не то без здоровой конкуренции. Где-то один француз или итальянец вклинится, а наших нет. Откуда взяться конкуренции? У нас спортсмены очень сильные помимо Савелия. Выпусти любого, и он как собака всех закусает, – сказала Чепалова.

