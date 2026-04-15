Александр Панжинский: «Решение World Aquatics создает прецедент для FIS. Мы можем ссылаться на водные виды: нас принимают с флагом и гимном, и мы можем выступать»

Панжинский: решение World Aquatics создает прецедент для FIS.

Серебряный призер Ванкувера-2010 в спринте Александр Панжинский считает, что решение Международной федерации водных видов о допуске россиян с флагом и гимном создает прецедент для FIS .

«Решение World Aquatics создает прецедент для FIS. Теперь мы можем ссылаться на водные виды спорта и показывать, что ничего страшного не происходит. Нас принимают с флагом и гимном, и мы можем выступать.

Надеюсь, что выборы нового главы FIS пройдут для нас положительно. Не жду, что в следующем году будет допуск с флагом и гимном. Без глобальных решений в мировой политике это невозможно.

Но я ожидаю, что количество нейтральных атлетов увеличится кратно», — сказал Панжинский.