Арильд Монсен уволен с поста тренера сборной Норвегии по лыжным гонкам после 13 лет работы.

Федерация лыжных видов спорта Норвегии не предложила Монсену новый контракт после комплексной оценки его работы.

«У меня комок в горле встал, когда мне сообщили, что я не смогу продолжить.

Я был мотивирован отработать еще один сезон и съездить на чемпионат мира в Фалуне, но не сложилось», — прокомментировал Монсен.