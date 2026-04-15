Арильд Монсен уволен с поста тренера сборной Норвегии по лыжным гонкам

Арильд Монсен покинул сборную Норвегии по лыжным гонкам.

Арильд Монсен уволен с поста тренера сборной Норвегии по лыжным гонкам после 13 лет работы.

Федерация лыжных видов спорта Норвегии не предложила Монсену новый контракт после комплексной оценки его работы. 

«У меня комок в горле встал, когда мне сообщили, что я не смогу продолжить.

Я был мотивирован отработать еще один сезон и съездить на чемпионат мира в Фалуне, но не сложилось», — прокомментировал Монсен.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: NRK
Абсолютно правильно решение , проблема её в Клебо а в отсутствии соперничество в ним, при том что главные соперники то есть абсолютно точно команда номер 2 россияне не участвуют кроме Савелия.
- Клебо давно тренируется сам со своими советниками поэтому Монсен тут не причём.
- Биатлонист Хадегард и Ниенге на свмоподготовке выступили лучше всех сборников.
- Был подтянут середнячек Стенсхаген который просто выдал сильный отрезок до ОИ.
- Абсолютно неправильная подводка Амундсена, вцелом Харальд откатиться не на шаг а на 2 шага в 25-26.
- Полный прокат Рии , очень хорошего гонщика которому видно дали неправильные цели
- Существенная деградация спринтерской группы , особенно включая Вальнеса
- Абсолютный провал Крюгера как одного из сборников именно на важных стартах
Ответ Грюденфельдер
Абсолютно правильно решение , проблема её в Клебо а в отсутствии соперничество в ним, при том что главные соперники то есть абсолютно точно команда номер 2 россияне не участвуют кроме Савелия. - Клебо давно тренируется сам со своими советниками поэтому Монсен тут не причём. - Биатлонист Хадегард и Ниенге на свмоподготовке выступили лучше всех сборников. - Был подтянут середнячек Стенсхаген который просто выдал сильный отрезок до ОИ. - Абсолютно неправильная подводка Амундсена, вцелом Харальд откатиться не на шаг а на 2 шага в 25-26. - Полный прокат Рии , очень хорошего гонщика которому видно дали неправильные цели - Существенная деградация спринтерской группы , особенно включая Вальнеса - Абсолютный провал Крюгера как одного из сборников именно на важных стартах
Как вы думаете шведы могут подписать Монсена? Некоторое время назад такие разговоры велись.
Ответ Сергей Иванов
Как вы думаете шведы могут подписать Монсена? Некоторое время назад такие разговоры велись.
Сомневаюсь, сборная Швеции, мужская нуждается в перестоении - не думаю Монсен фигура созидательная. К женской сборной вроде Юнсоона хотели приписать.
Андрей Вьюхин: «Я бы поставил Клэбо в топ-5 величайших спортсменов мира за всю историю в любых видах спорта»
15 апреля, 11:50
Савелий Коростелев: «Пока что я не готов соперничать с Клэбо, но сделаю все, что от меня зависит, в ближайшие годы, чтобы достичь его уровня»
14 апреля, 13:01
Клэбо стал инвестором Norway Chess, которая запускает новый мировой шахматный тур. В компанию также вложился Холанд
13 апреля, 15:47
Рекомендуем
Главные новости
Норвежский журналист Салтведт: «В ряде видов спорта отсутствие России заметно сказалось на уровне конкуренции. Это особенно касается хоккея, фигурного катания и лыж»
2 минуты назад
40-летний Петтер Нортуг опередил Клэбо на финише марафона «Кобберлопет» и занял 4-е место
вчера, 12:50Видео
Норвежский журналист Салтведт: «Сейчас Клэбо намного опережает Большунова и всех остальных»
вчера, 10:06
Призер чемпионата мира по прыжкам с трамплина Лиза Эдер завершила карьеру в 24 года
вчера, 09:12
Александр Тихонов: «Я бы заключил со Свищевым, Губерниевым и остальными контракт, если не выполняют – в Магадан! Они не сделают ничего, эти люди только языком способны»
вчера, 08:25
Васильев о примирении Губерниева и Вяльбе: «На мой взгляд, вообще не было никакой ссоры. Это такая игра, в которую вовлечены массы людей»
вчера, 07:46
Губерниев о примирении с Вяльбе: «Нам надо увидеться, все стороны ждут не дождутся этого. У нас впереди очень много дел!»
вчера, 07:40
Губерниев о перемирии с Вяльбе: «Главное, чтобы мы принципиально договорились двигаться вместе, пожать руки, обняться, сделать серию фото»
17 апреля, 14:50
Бородавко о Большунове: «Нужно посмотреть, что приводит к не очень хорошему старту сезона. И постараться этого избежать в будущем»
17 апреля, 11:33
Юрий Бородавко: «Вяльбе и Губерниев – два здравомыслящих человека, которые идут к одной цели: принести пользу в том деле, каким они занимаются»
17 апреля, 11:13
Ко всем новостям
Последние новости
Одерматт и Шиффрин победили в общих зачетах Кубка мира по горным лыжам
25 марта, 14:09
Клэбо и Диггинс победили в дистанционных зачетах Кубка мира по лыжам, Коростелев – 11-й, Непряева – 18-я
22 марта, 20:52
Крянин об объединении федераций лыжных видов: «Решение приняли для выстраивания четкой системы»
20 марта, 08:00
«Гусарские Коростелеву не передал, он отказался». Филиппов о дефиците презервативов в Олимпийских деревнях
16 марта, 13:19
Песков о санкциях Украины против российских параатлетов: «Это очередные абсурдные действия киевского режима»
16 марта, 10:31
«Были и более обнадеживающие результаты». Бородавко о 17-м месте Непряевой в марафоне
14 марта, 14:58
Велогонщик Закарин: «Разочарован тем, что на Олимпиаду по политическим причинам допустили только 13 россиян. Это неправильно»
26 февраля, 10:01
На «Сахалинском марафоне» провели флешмоб в честь Коростелева. Российский лыжник бежит 50 км на Олимпиаде
21 февраля, 11:05Фото
Мельниченко и Кусургашева выиграли «Сахалинский марафон» свободным стилем, Зародов и Шалабода – 2-е, Спицов и Заборская – 3-и
21 февраля, 10:50
Олег Матыцин: «Рад за нашего первопроходца в ски-альпинизме Филиппова, который достойно представил нашу страну на Олимпиаде»
19 февраля, 16:37
Рекомендуем