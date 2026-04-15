Арильд Монсен уволен с поста тренера сборной Норвегии по лыжным гонкам после 13 лет работы.
Федерация лыжных видов спорта Норвегии не предложила Монсену новый контракт после комплексной оценки его работы.
«У меня комок в горле встал, когда мне сообщили, что я не смогу продолжить.
Я был мотивирован отработать еще один сезон и съездить на чемпионат мира в Фалуне, но не сложилось», — прокомментировал Монсен.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: NRK
- Клебо давно тренируется сам со своими советниками поэтому Монсен тут не причём.
- Биатлонист Хадегард и Ниенге на свмоподготовке выступили лучше всех сборников.
- Был подтянут середнячек Стенсхаген который просто выдал сильный отрезок до ОИ.
- Абсолютно неправильная подводка Амундсена, вцелом Харальд откатиться не на шаг а на 2 шага в 25-26.
- Полный прокат Рии , очень хорошего гонщика которому видно дали неправильные цели
- Существенная деградация спринтерской группы , особенно включая Вальнеса
- Абсолютный провал Крюгера как одного из сборников именно на важных стартах