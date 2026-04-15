Биатлонист Вьюхин о переходе в лыжи: «Безусловно, вдохновил пример Хедегарта. Но не думаю, что кто-то когда-нибудь сможет повторить такие результаты на таком уровне»

Биатлонист Вьюхин рассказал, что на переход в лыжи его вдохновил Хедегарт.

Биатлонист Андрей Вьюхин объяснил решение перейти в лыжные гонки на следующий сезон.

В минувшем сезоне Вьюхин занял 29-е место в общем зачете Кубка России по биатлону. Также выступал в финале лыжного КР, где его лучшим результатом стало 6-е место в гонке на 3 км свободным стилем.

– Успешное завершение мини-тура с гонкой в гору в Кировске и стало для тебя последним шагом на пути к переходу в лыжи? Или ты до этого все решил?

– Понятно, что после Кирово-Чепецка в декабре люди начали говорить, что мне можно переходить в лыжи. Но это было не столь серьезно, как в концовке сезона. У меня не было момента, что я опустил руки, психанул от того, что не получается стрельба, и решил сменить вид спорта. Нет, я рассматривал эту ситуацию с нескольких сторон.

У меня каждый год на протяжении 10 лет было одно и то же: заканчивается сезон, примерно месяц-полтора перерыв от стрельбы, а далее вновь стандартный процесс. Посоветовавшись с личным тренером по стрельбе Владимиром Ивановичем Гоковым – а он чистый стрелок, но очень точно знает, как работают биатлонисты, – я решил, что годичный перерыв от оружия даст мне мощный буст в будущем, если решу вернуться в биатлон.

Он сказал, что за год навык стрельбы никуда не уйдет, зато даст возможность забыть старые ошибки. Ну и я не только с Владимиром Ивановичем разговаривал. Выслушал мнение старшего тренера биатлонной сборной Челябинской области Алексея Волкова, поговорил и с Владимиром Петровичем Жулем. Они все поддержали мое видение будущего.

– Но ты свою карьеру в будущем всё-таки в биатлоне видишь?

– Если в лыжах получится вау-сезон, тогда решение будет за тем, чтобы в лыжах и оставаться. Но сейчас очень тяжело загадывать – в мире все слишком быстро меняется. Буду принимать решение по ситуации. <...>

– Насколько тебя вдохновил пример норвежца Эйнара Хедегарта, который также пришёл в лыжи из биатлона?

– Безусловно, вдохновил! Но Хедегарт – невероятно сильный спортсмен, который добился высочайших результатов в лыжах. Я не думаю, что кто-то хоть когда-нибудь сможет такое повторить на таком уровне (после перехода в лыжи Хедегарт завоевал два золота и бронзу на Олимпиаде-2026 – Спортс’’).

Это пример, когда человек, безгранично любящий биатлон, просто рационально подошел к своему будущему, реально оценил свои шансы и принял решение. Вложил все силы в лыжные гонки и добился того, чего хотел. <...>

– Ты сказал, что переходишь в лыжи на сезон. Какие результаты убедят тебя, что нужно остаться?

– Высокое место по итогам Кубка России-2026/2027, призовые места на чемпионате России и статус кандидата в национальную команду.

– Нехило так ты замахнулся.

– Нужно ставить высокие цели и стремиться их достигать. Иначе все закончится только пересудами, что Вьюхин в лыжи перешел. Нужно доказывать свою состоятельность результатами, а не разговорами, – сказал Вьюхин.

