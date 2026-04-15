  • Биатлонист Вьюхин о переходе в лыжи: «Безусловно, вдохновил пример Хедегарта. Но не думаю, что кто-то когда-нибудь сможет повторить такие результаты на таком уровне»
Биатлонист Вьюхин о переходе в лыжи: «Безусловно, вдохновил пример Хедегарта. Но не думаю, что кто-то когда-нибудь сможет повторить такие результаты на таком уровне»

Биатлонист Вьюхин рассказал, что на переход в лыжи его вдохновил Хедегарт.

Биатлонист Андрей Вьюхин объяснил решение перейти в лыжные гонки на следующий сезон.

В минувшем сезоне Вьюхин занял 29-е место в общем зачете Кубка России по биатлону. Также выступал в финале лыжного КР, где его лучшим результатом стало 6-е место в гонке на 3 км свободным стилем.

– Успешное завершение мини-тура с гонкой в гору в Кировске и стало для тебя последним шагом на пути к переходу в лыжи? Или ты до этого все решил?

– Понятно, что после Кирово-Чепецка в декабре люди начали говорить, что мне можно переходить в лыжи. Но это было не столь серьезно, как в концовке сезона. У меня не было момента, что я опустил руки, психанул от того, что не получается стрельба, и решил сменить вид спорта. Нет, я рассматривал эту ситуацию с нескольких сторон.

У меня каждый год на протяжении 10 лет было одно и то же: заканчивается сезон, примерно месяц-полтора перерыв от стрельбы, а далее вновь стандартный процесс. Посоветовавшись с личным тренером по стрельбе Владимиром Ивановичем Гоковым – а он чистый стрелок, но очень точно знает, как работают биатлонисты, – я решил, что годичный перерыв от оружия даст мне мощный буст в будущем, если решу вернуться в биатлон.

Он сказал, что за год навык стрельбы никуда не уйдет, зато даст возможность забыть старые ошибки. Ну и я не только с Владимиром Ивановичем разговаривал. Выслушал мнение старшего тренера биатлонной сборной Челябинской области Алексея Волкова, поговорил и с Владимиром Петровичем Жулем. Они все поддержали мое видение будущего.

– Но ты свою карьеру в будущем всё-таки в биатлоне видишь?

– Если в лыжах получится вау-сезон, тогда решение будет за тем, чтобы в лыжах и оставаться. Но сейчас очень тяжело загадывать – в мире все слишком быстро меняется. Буду принимать решение по ситуации. <...>

– Насколько тебя вдохновил пример норвежца Эйнара Хедегарта, который также пришёл в лыжи из биатлона?

– Безусловно, вдохновил! Но Хедегарт – невероятно сильный спортсмен, который добился высочайших результатов в лыжах. Я не думаю, что кто-то хоть когда-нибудь сможет такое повторить на таком уровне (после перехода в лыжи Хедегарт завоевал два золота и бронзу на Олимпиаде-2026 – Спортс’’).

Это пример, когда человек, безгранично любящий биатлон, просто рационально подошел к своему будущему, реально оценил свои шансы и принял решение. Вложил все силы в лыжные гонки и добился того, чего хотел. <...>

– Ты сказал, что переходишь в лыжи на сезон. Какие результаты убедят тебя, что нужно остаться?

– Высокое место по итогам Кубка России-2026/2027, призовые места на чемпионате России и статус кандидата в национальную команду.

– Нехило так ты замахнулся.

– Нужно ставить высокие цели и стремиться их достигать. Иначе все закончится только пересудами, что Вьюхин в лыжи перешел. Нужно доказывать свою состоятельность результатами, а не разговорами, – сказал Вьюхин.

Год назад его выдворили из биатлона, а теперь он 2-кратный олимпийский чемпион в лыжах!

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Чемпионат.com»
Андрею - удачи. Хороший и позитивный парень
Чепиков ходил из биатлона в лыжи. Ничего путного из этого не вышло. А в биатлоне, тем временем, поезд ушел и так набрал скорость, что, вернувшись, только на подножку вскочить и удалось. Я так понимаю Вьюхин больше рассчитывает что лыжников в этот цикл побыстрее на МС выпустят. А с учетом того, что нейтральный статус дадут не всем, то на межнар смогут поехать даже парни из 2-3 эшелона. Это шанс. Биатлон будут держать за решеткой весь цикл до упора. С таким руководством там без шансов куда то выйти.
Ну, ну вот и докажи свою состоятельность результатами а не разговорами, правильное суждение ...
Рекомендуем
Главные новости
Норвежский журналист Салтведт: «В ряде видов спорта отсутствие России заметно сказалось на уровне конкуренции. Это особенно касается хоккея, фигурного катания и лыж»
2 минуты назад
40-летний Петтер Нортуг опередил Клэбо на финише марафона «Кобберлопет» и занял 4-е место
вчера, 12:50Видео
Норвежский журналист Салтведт: «Сейчас Клэбо намного опережает Большунова и всех остальных»
вчера, 10:06
Призер чемпионата мира по прыжкам с трамплина Лиза Эдер завершила карьеру в 24 года
вчера, 09:12
Александр Тихонов: «Я бы заключил со Свищевым, Губерниевым и остальными контракт, если не выполняют – в Магадан! Они не сделают ничего, эти люди только языком способны»
вчера, 08:25
Васильев о примирении Губерниева и Вяльбе: «На мой взгляд, вообще не было никакой ссоры. Это такая игра, в которую вовлечены массы людей»
вчера, 07:46
Губерниев о примирении с Вяльбе: «Нам надо увидеться, все стороны ждут не дождутся этого. У нас впереди очень много дел!»
вчера, 07:40
Губерниев о перемирии с Вяльбе: «Главное, чтобы мы принципиально договорились двигаться вместе, пожать руки, обняться, сделать серию фото»
17 апреля, 14:50
Бородавко о Большунове: «Нужно посмотреть, что приводит к не очень хорошему старту сезона. И постараться этого избежать в будущем»
17 апреля, 11:33
Юрий Бородавко: «Вяльбе и Губерниев – два здравомыслящих человека, которые идут к одной цели: принести пользу в том деле, каким они занимаются»
17 апреля, 11:13
Ко всем новостям
Последние новости
Одерматт и Шиффрин победили в общих зачетах Кубка мира по горным лыжам
25 марта, 14:09
Клэбо и Диггинс победили в дистанционных зачетах Кубка мира по лыжам, Коростелев – 11-й, Непряева – 18-я
22 марта, 20:52
Крянин об объединении федераций лыжных видов: «Решение приняли для выстраивания четкой системы»
20 марта, 08:00
«Гусарские Коростелеву не передал, он отказался». Филиппов о дефиците презервативов в Олимпийских деревнях
16 марта, 13:19
Песков о санкциях Украины против российских параатлетов: «Это очередные абсурдные действия киевского режима»
16 марта, 10:31
«Были и более обнадеживающие результаты». Бородавко о 17-м месте Непряевой в марафоне
14 марта, 14:58
Велогонщик Закарин: «Разочарован тем, что на Олимпиаду по политическим причинам допустили только 13 россиян. Это неправильно»
26 февраля, 10:01
На «Сахалинском марафоне» провели флешмоб в честь Коростелева. Российский лыжник бежит 50 км на Олимпиаде
21 февраля, 11:05Фото
Мельниченко и Кусургашева выиграли «Сахалинский марафон» свободным стилем, Зародов и Шалабода – 2-е, Спицов и Заборская – 3-и
21 февраля, 10:50
Олег Матыцин: «Рад за нашего первопроходца в ски-альпинизме Филиппова, который достойно представил нашу страну на Олимпиаде»
19 февраля, 16:37
Рекомендуем