Шведский журналист Сван: «Не думаю, что FIS позволит России вернуться полностью, но ожидаю, что больше российских лыжников будут допущены в нейтральном статусе»

Шведский журналист Сван: ожидаю, что FIS допустит больше российских лыжников.

Шведский журналист Viaplay Людвиг Сван считает, что Международная федерация лыжного спорта (FIS) допустит больше россиян до соревнований в новом сезоне.

В лыжных гонках нейтральный статус получали только Савелий Коростелев, Дарья Непряева и Никита Денисов.

«Мы все видим, что сейчас происходит в спортивном мире. Двери, которые раньше были закрыты, открылись – не полностью, но все же российские спортсмены возвращаются.

Я по-прежнему ожидаю, что FIS сохранит ситуацию такой же, как в прошлом сезоне. Не думаю, что они позволят России полностью вернуться – по крайней мере, пока нет, – но ожидаю, что больше российских лыжников будут допущены в нейтральном статусе.

Если рассматривать этот сезон как своего рода тест, то, думаю, в FIS довольны результатом. Они смогли допустить российских лыжников, не вызвав при этом слишком сильной критики со стороны других стран», – отметил Сван.