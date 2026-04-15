Шведский журналист Сван: «Не думаю, что FIS позволит России вернуться полностью, но ожидаю, что больше российских лыжников будут допущены в нейтральном статусе»

Шведский журналист Viaplay Людвиг Сван считает, что Международная федерация лыжного спорта (FIS) допустит больше россиян до соревнований в новом сезоне.

В лыжных гонках нейтральный статус получали только Савелий Коростелев, Дарья Непряева и Никита Денисов.

«Мы все видим, что сейчас происходит в спортивном мире. Двери, которые раньше были закрыты, открылись – не полностью, но все же российские спортсмены возвращаются.

Я по-прежнему ожидаю, что FIS сохранит ситуацию такой же, как в прошлом сезоне. Не думаю, что они позволят России полностью вернуться – по крайней мере, пока нет, – но ожидаю, что больше российских лыжников будут допущены в нейтральном статусе.

Если рассматривать этот сезон как своего рода тест, то, думаю, в FIS довольны результатом. Они смогли допустить российских лыжников, не вызвав при этом слишком сильной критики со стороны других стран», – отметил Сван.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: РИА Новости
отстранение и возвращение России
logoсборная России (лыжные гонки)
logoсборная России жен (лыжные гонки)
logoлыжные гонки
logoFIS
А что думаетют по этому поводу финский парикмахер, немецкий бариста и австралийская кенгуру ?
Нам очень интересно знать , да да 🫠
«Не думаю» или «надеюсь»?
А Никита выступал в прошлом сезоне? Даже и не знала,что их трое.
Выборы же нового президента FIS будут скоро. От них зависит добавят кого-то ещё или выгонят тех, кто есть.
Ответ Юрий Костыгин
Это зависит от президента, но не FIS
