Лыжи. Чемпионат Швеции. Сундлинг победила в классической «разделке» на 30 км, Сван – 2-я, Лундгрен – 3-я
Лыжные гонки
Чемпионат Швеции
Женщины
30 км, раздельный старт, классический стиль
1. Йонна Сундлинг – 1:16.37,8
2. Линн Сван – 7,9
3. Моа Лундгрен – 1.23,9
4. Эбба Андерссон – 2.00,9
5. София Хенрикссон – 2.31,2
6. Йоханна Хагстрем – 2.52,2
Мужчины
50 км, раздельный старт, классический стиль
1. Оскар Кардин – 1:58.18,7
2. Аксель Юттерстрем – 37,9
3. Фредрик Андерссон – 49,7
4. Лео Юханссон – 56,0
5. Юхан Хагстрем – 2.01,7
6. Густав Берглунд – 2.02,4
7. Трульс Гиссельман – 2.04,4
8. Оскар Свенссон – 2.20,6
9. Антон Гран – 2.28,8
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
10 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
То есть на длинных дистанциях как 50 км если не делать рельеф то все участники Ски Классикс боеспособны. Уверен что в таком же формате Ниенге мог бы и проиграть и Ригге и Сирстаду. Поэтому он бежит только 1 этап в Рейстадлоппете иногда который как раз предусматривает 2-3 минуты отрыва в горе на
смазке.
На днях у нас по молодёжи полтинник выиграл Арсений Поздеев, тоже даблом бежал и ёлкой в зонах бездабля.