  Лыжи. Чемпионат Швеции. Сундлинг победила в классической «разделке» на 30 км, Сван – 2-я, Лундгрен – 3-я
Лыжи. Чемпионат Швеции. Сундлинг победила в классической «разделке» на 30 км, Сван – 2-я, Лундгрен – 3-я

Йонна Сундлинг одержала победу в классической «разделке» на 30 км на чемпионате Швеции по лыжным гонкам.

Лыжные гонки

Чемпионат Швеции

Женщины

30 км, раздельный старт, классический стиль

1. Йонна Сундлинг – 1:16.37,8

2. Линн Сван – 7,9

3. Моа Лундгрен – 1.23,9

4. Эбба Андерссон – 2.00,9

5. София Хенрикссон – 2.31,2

6. Йоханна Хагстрем – 2.52,2

Мужчины

50 км, раздельный старт, классический стиль

1. Оскар Кардин – 1:58.18,7

2. Аксель Юттерстрем – 37,9

3. Фредрик Андерссон – 49,7

4. Лео Юханссон – 56,0

5. Юхан Хагстрем – 2.01,7

6. Густав Берглунд – 2.02,4

7. Трульс Гиссельман – 2.04,4

8. Оскар Свенссон – 2.20,6

9. Антон Гран – 2.28,8

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
Очень рад за Йонну ♥️
Сундлинг великолепную форму набрала к концу сезона
Скиклассисты унизили шведских недотёп из сборной.
Как показала практика если дистанция чуть легче, но и на этой было 3 тех. зоны, то уровень даблпольщиков лучше чем участников КМ. Вот пример из Швеции. Мужской круг немного изменили по сравнению с женским и результат на лицо.
То есть на длинных дистанциях как 50 км если не делать рельеф то все участники Ски Классикс боеспособны. Уверен что в таком же формате Ниенге мог бы и проиграть и Ригге и Сирстаду. Поэтому он бежит только 1 этап в Рейстадлоппете иногда который как раз предусматривает 2-3 минуты отрыва в горе на
смазке.
Вроде даже четыре зоны запрета было на каждом из 8 кругов.
На днях у нас по молодёжи полтинник выиграл Арсений Поздеев, тоже даблом бежал и ёлкой в зонах бездабля.
Редкостные разделки.
