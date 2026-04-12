Лыжи. Чемпионат Швеции. Сундлинг победила в классической «разделке» на 30 км, Сван – 2-я, Лундгрен – 3-я

Сундлинг выиграла «разделку» классикой на 30 км на чемпионате Швеции.

Йонна Сундлинг одержала победу в классической «разделке» на 30 км на чемпионате Швеции по лыжным гонкам.

Лыжные гонки

Чемпионат Швеции

Женщины

30 км, раздельный старт, классический стиль

1. Йонна Сундлинг – 1:16.37,8

2. Линн Сван – 7,9

3. Моа Лундгрен – 1.23,9

4. Эбба Андерссон – 2.00,9

5. София Хенрикссон – 2.31,2

6. Йоханна Хагстрем – 2.52,2

Мужчины

50 км, раздельный старт, классический стиль

1. Оскар Кардин – 1:58.18,7

2. Аксель Юттерстрем – 37,9

3. Фредрик Андерссон – 49,7

4. Лео Юханссон – 56,0

5. Юхан Хагстрем – 2.01,7

6. Густав Берглунд – 2.02,4

7. Трульс Гиссельман – 2.04,4

8. Оскар Свенссон – 2.20,6

9. Антон Гран – 2.28,8