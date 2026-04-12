Юрий Бородавко: «Выступление Коростелева на Олимпийских играх было вполне достойным»

Бородавко: Коростелев и Ардашев достойно провели сезон.

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко отметил результаты Савелия Коростелева и Сергея Ардашева по итогам сезона‑2025/26.

– Кого вы еще, помимо Александра Большунова, можете выделить из наших лыжников в этом сезоне?

– Выступление Савелия Коростелева на Олимпийских играх было вполне достойным. Очень стабильно провел сезон Сергей Ардашев, что позволило ему выиграть все три зачета Кубка России. Очень достойное выступление.

Остальные спортсмены эпизодически неплохо подтверждали свой класс. В целом сезон достаточно неплохой, – сказал Бородавко.

