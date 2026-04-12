Юрий Бородавко: «Сезон для Большунова завершен на мажорной ноте. Он традиционно хорошо провел вторую половину сезона»

Бородавко: сезон для Большунова завершен на мажорной ноте.

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко заявил, что соревновательный сезон для трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова завершился позитивно.

Большунов одержал победу в масс‑старте на 70 км классическим стилем на чемпионате России в Мончегорске. Эта гонка стала заключительной в рамках чемпионата России.

«Гонка прошла достаточно хорошо. Хорошая погода, быстрая лыжня, подготовленная трасса, много зрителей. Прошла хорошая, эмоциональная гонка.

Сезон завершен. Для всех по‑разному. Для Александра на мажорной ноте. Он традиционно хорошо провел вторую половину сезона. 70 километров, заключительная гонка в сезоне, тоже была выиграна.

Все остальное расскажет он сам, лучше задать вопрос ему по самочувствию и всему. Сезон неоднозначный, поэтому нужно сделать выводы и с надеждой уже в следующем сезоне выступать на этапах Кубка мира», – сказал Бородавко.

